Park Beyond: le migliori creazioni della community

Come vuole la tradizione, anche Park Beyond permette ai propri utenti di costruire da zero strutture, giardini all'italiana e scenografie di ogni tipo per le proprie attrazioni preferite. Chi non ha troppo tempo a disposizione può affidarsi ai tanti prefabbricati già inclusi nel gioco, ma per chi non si accontenta gli strumenti a disposizione permettono di creare e modificare praticamente ogni cosa. A dimostrazione di ciò, gli utenti stanno già inondando Internet con le proprie idee e siamo solo all'inizio visto che, tra patch e nuovi contenuti, la strada per Park Beyond promette di essere ancora lunga. A breve verrà anche abilitato la condivisione delle creazioni, in modo che gli utenti possano scambiarsi idee, prefabbricati e scenografie liberamente, senza uscire dal gioco. Praticamente ben presto tutti avranno un archivio continuamente in crescita di nuovi elementi con i quali arricchire i propri parchi. Non male, eh?

Neptune e il waka-waka Park Beyond: i modelli di Pac-Man sono esclusivi per le copie in pre-order Non c'è niente di meglio che festeggiare l'arrivo di un nuovo gioco Bandai Namco con un angolo riservato allo storico Pac-Man. Per creare questo splendido laghetto e giostra annessa, l'utente Neptune ha sfruttato il contenuto esclusivo dei preordini che, speriamo, prima o poi verrà messo a disposizione di tutti gli altri utenti in una forma o in un'altra. Non sarebbe bello vedere altri crossover? Un Armored Core che troneggia in mezzo al nostro prossimo parco ci starebbe alla perfezione!

La distopia di Dmk23 Park Beyond: il tema futuristico funziona sempre nei parchi a tema Cambiare colori agli elementi e piazzare ogni oggetto di scena con meticolosa cura, accentuandone dimensione e incongruenze, ha aiutato l'utente Dmk23 a creare uno straordinario scenario distopico. Naturalmente le luci della notte aiutano a creare la giusta atmosfera, confermando che ci sono dei parchi che funzionano meglio sotto le stelle e altri sotto la luce del sole. Sarebbe bello in futuro avere a disposizione più effetti di luce, di fumo e di acqua che in questo caso avrebbero aiutato a concretizzare meglio l'idea.

Dolci e colori per Lucky Girl Park Beyond: volete un po' di caramelle? Un parco talmente zuccheroso da far male ai denti, ma anche a suo modo irresistibile. Questa è la creazione di Lucky Girl, dove fiamme e zucchero vanno a braccetto saltellando tra un mare di fiori e montagne di cuori. I colori più sgargianti fanno il resto: considerando gli incassi, ipnotizzano i visitatori e ne spalancano i portafogli. Il bello di Park Beyond del resto è proprio quello di personalizzare le proprie creazioni in base alle proprie sensibilità, mettendoci ogni volta anche un po' di noi.

I giardini di Spected Park Beyond: Spected, il professionista dei laghetti Su Steam abbiamo apprezzato tantissime le opere dell'utente Spected, che si sta specializzando in giardini, lagune e altri scenari popolati da elementi naturali. In questo caso, un rilassante laghetto dà senso al lungo corridoio d'uscita dall'attrazione che si erge poco più in alto. Costruire attorno al proprio parco, in modo da colmare i buchi che si verranno a creare tra i diversi elementi, è fondamentale per dare un tocco di realismo al tutto.

Lo scenografo senza compromessi Park Beyond: la scenografia perfetta Syndicate è un giocatore di Park Beyond che sembra prediligere la costruzione di scenografie ad-hoc per ogni attrazione. In giro potrete trovare diverse sue opere ma per questo speciali abbiamo scelto l'allestimento ideato per questa giostra dell'orrore. Tutto è perfetto: come l'attrazione troneggia sulla strada, gli elementi che ne ricoprono l'ingresso, il posizionamento di rocce e alberi. Degno di menzione anche il piccolo negozio sulla destra che riempie perfettamente uno spazio vuoto, pur non rovinando la splendida cartolina offerta ai visitatori di passaggio.