Prime Day 2023: Apple 2021 MacBook Pro da 16 pollici in sconto al minimo storico su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare un Apple 2021 MacBook Pro da 16 pollici. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 820€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 2.799€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple 2021 MacBook Pro monta un Chip Apple M1 Pro con CPU da 10-core e GPU da 16‑core. Dispone di 16 GB di RAM e di un SSD da 1 TB. Lo schermo di questo modello è da 16 pollici. La batteria promette 21 ore di autonomia.