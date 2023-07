Neverwinter Nights: emersa una demo mostrata a porte chiuse all'E3 2000

Emerso il video di una demo di Neverwinter Nights mostrato alla stampa all' E3 2000 , in un evento svoltosi a porte chiuse. A pubblicarlo online è stato il canale NoClip, che recentemente ha salvato decine di videocassette risalenti a decenni fa. Nel caso, si tratta di un lungo video di circa 30 minuti in cui Bioware illustra il lavoro fatto sul gioco e quali ne saranno le caratteristiche, a partire dal motore grafico e da come gestisce le ombre dei personaggi.

Presentazione dei giochi

Il filmato è interessante non tanto per il gioco in sé, che ormai è uscito da più di venti anni, ma per capire come venivano mostrati i giochi alla stampa e agli addetti ai lavori durante i vecchi E3.

In realtà non sono rare anche oggi presentazioni video di titoli ancora in lavorazione, in cui gli sviluppatori spiegano cosa stanno facendo e i sistemi di gioco che daranno vita all'esperienza, ma avvengono soprattutto online via streaming e non c'è più bisogno di raggiungere una fiera distante migliaia di chilometri per assistere.

Se vogliamo questo è anche uno dei motivi per i quali eventi come l'E3 sono diventati completamente inutili nell'epoca delle connessioni veloci.

Considerate inoltre che al tempo Bioware veniva dal successo della serie Baldur's Gate e c'era grandissima aspettativa per i suoi nuovi giochi. Electronic Arts non aveva ancora decapitato la compagnia, mandando via i suoi fondatori, e lo studio era visto come un faro per l'evoluzione del genere dei giochi di ruolo.

Inoltre è giusto sottolineare come dopo tutti questi anni, Neverwinter Nights abbia ancora una comunità molto attiva che produce contenuti freschi e supporta il gioco.

Infine, è giusto ricordare che la pubblicazione del video fa parte degli sforzi del canale YouTube NoClip di preservare la storia dei videogiochi ripubblicando quanto ritrovato recentemente dentro alcuni scatoloni provenienti dagli archivi in dismissione dell'E3.