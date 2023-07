Steam Next Fest: ecco le demo più giocate, l'ultima edizione è stata la più visitata

Valve ha svelato alcuni dati sull'ultimo Steam Next Fest, quello di giugno 2023, affermando che "ha registrato il maggior numero di visitatori di qualsiasi altro Next Fest, con 11,4 milioni di utenti accorsi per provare le demo dei giochi in arrivo di tutti i tipi."

Lo studio di Half-Life ha poi pubblicato l'elenco delle demo più giocate durante il Next Fest, senza fornire numeri precisi sul loro successo. Lo riportiamo qui di seguito.