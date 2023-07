Prime Day 2023, set LEGO 71411 Super Mario Il Potente Bowser al prezzo minimo storico su Amazon

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare un set LEGO 71411 Super Mario Il Potente Bowser. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 87€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 269€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Set LEGO 71411 Super Mario Il Potente Bowser include 2807. Si tratta di un modello del boss Bowser: è dotato di braccia, mani, gambe e coda snodabili, per creare pose diverse; ha una testa rotante e la bocca si apre premendo un pulsante sotto il guscio. Ha anche un 2 torri che possono essere abbattute da Bowser e un blocco POW nascosto con Action Tag, con cui i personaggi LEGO Super Mario (figure non incluse) possono interagire.