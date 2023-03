Path of Exile: Crucible, abbiamo visto in anteprima la nuova espansione

"Sappiamo che tutti vogliono saperne di più su Path of Exile 2 e per quello vi aspettiamo alla ExileCon 2023, nel frattempo lasciate che vi presenti la nuova espansione di Path of Exile: Crucible (Crogiolo ndr)". Con queste parole Chris Wilson managing director e co-fondatore di Grinding Gears Games, gli sviluppatori di PoE, ha inaugurato la presentazione imbastita per raccontarci dei nuovi contenuti in arrivo il 7 aprile 2023 sull'action RPG attivo dal 2013. Con questa nuova Challenger League i giocatori più appassionati potranno forgiare alcuni degli oggetti più potenti della storia di questo gioco, oggetti che poi potranno tenersi una volta terminata lega. Verranno introdotte molte novità, la più importante delle quali, secondo noi, sono gli Atlas Gateways, dei punti di "viaggio rapido" all'interno del colossale albero delle abilità di Path of Exile che permettono di acquisire skill e potenziamenti ai capi opposti dello schema risparmiando parecchi punti.

Tutti alla forgia Mettendo a canalizzare un oggetto in una forgia inizierete a potenziarlo grazie alla nuova Challenger League di Path of Exile: Crucible In Path of Exile: Crucible, i giocatori scopriranno l'esistenza di un'antica compagine di titani che un tempo modellava la superficie primordiale di Wraeclast. La nuova Challenger League permetterà di forgiare il loro potere sulle vostre armi in puro stile PoE: dando a spade, archi, asce e scudi un proprio albero delle abilità passive. Questi potenziamenti, ottenibili solo grazie al crogiolo, avranno un notevole impatto sulla costruzione di un personaggio. Oltre alle modifiche regolari di un arco, per esempio, il suo albero del crogiolo gli potrebbe garantire danni fisici aggiuntivi, una conversione del danno da fisica a caos, effetti migliorati e proiettili multipli di livello 10. Con questo esempio gli sviluppatori stanno solo grattando la superficie delle infinite possibilità a disposizione di questo nuovo sistema. Per forgiare un nuovo albero delle abilità su un'arma dovrete completare i Crucible Encounters che troverete in ogni zona. Avvicinandovi a una delle Forge (i punti di interesse dove far partire queste sfide) potrete scegliere quale delle vostre armi equipaggiate vorrete potenziare. Dopo averla selezionata, la canalizzerete nella forgia per evocare dei mostri. Più a lungo la terrete nella Forgia, più pericoloso e gratificante diventerà l'Encounter perché più mostri verranno generati, più questi si combineranno in creature grandi e temibili che garantiscono ancora più esperienza per il vostro nuovo albero passivo. Aumentare la difficoltà di queste sfide, però, è un'arma a doppio taglio. A rapidi progressi corrisponde un aumento esponenziale del pericolo, quindi, sarà indispensabile dosare al meglio il rapporto rischio-beneficio. L'attività, infine, avrà una difficoltà che scala in base al numero di partecipanti quindi giocare con amici non verrà penalizzato in alcun modo, anzi, potendo rendere l'esperienza più difficile avrete accesso a migliori ricompense.

Come funziona l’endgame di PoE Crucible L'obiettivo finale di Crucible è raggiungere la Forgia dei Titani dove potrete combinare due alberi delle abilità passive per crearne di nuovi Negli incontri di endgame di Crucible potreste trovare degli Igneus Geodes, oggetti importantissimi che possono essere aperti per rivelare un Primeval Remnant. Questo è un oggetto simile a una mappa che garantisce l'accesso alla Forgia dei Titani, il punto di arrivo di questa espansione. Questi resti primordiali sono oggetti rari che hanno metà dei loro modificatori positivi e metà negativi con questi ultimi che, di solito, sono molto punitivi. Una volta entrati nella Forgia dei Titani dovrete sopravvivere a orde di nemici con i modificatori del Primeval Remnant attivi, se ce la farete potrete raggiungere la fine dell'area e avrete accesso a uno degli strumenti di crafting più potenti della storia di Path of Exile: la Fucina dei Titani che vi permetterà di unire gli alberi del crogiolo di due oggetti. Per usare questa fucina dovrete avere con voi due oggetti della stessa classe, come un paio di archi, un paio di scudi o un paio di asce a una mano. Uno di questi elementi verrà fuso e applicato all'altro, che manterrà le sue proprietà originali. I loro alberi del crogiolo, invece, si fonderanno insieme in modo imprevedibile per crearne uno nuovo che contiene elementi di ciascuno dei due. Non potrete scegliere quali e dovrete affidarvi al caso calcolando il rischio che la fusione potrebbe combinare i tratti peggiori delle due armi. Di base potrete aggiungere degli alberi del Crogiolo solo a oggetti non unici ma è possibile ottenere una modifica sull'albero delle abilità della Forgia dei Titani che vi consentirà di infondere un oggetto unico con un albero del Crogiolo, che può quindi essere aumentato di livello tramite i normali Encounter. Per combinare gli alberi del Crogiolo di oggetti unici, dovrete trovare un Crystalline Geode (ancora più raro degli Igneous), aprirlo e andare alla ricerca della versione segreta e di livello superiore della Forgia dei Titani. Se riuscirete a completare questa sfida potrete dare vita ad alcuni degli oggetti più potenti nella storia di PoE, ma c'è un ulteriore regola da seguire: un'arma unica deve essere combinata con un'altra copia della stessa arma unica per unire i loro alberi del Crogiolo. Quando abbiamo chiesto a Wilson se tutto questo RnG non fosse un'esagerazione per un attività di endgame lui ha detto: "A noi sta bene che ci sia un forte elemento di casualità in queste attività di endgame fintanto che esista un modo per influenzarlo e in Crucible ci sarà ma non posso ancora dirvi quale. Sappiate solo che più giocherete in questa Lega più avrete modo di influenzare il risultato della Forgia dei Titani".

Dall’Atlas Tree alle abilità Vaal Con i nuovi Atlas Gateways potrete navigare dall'estrmemità destra a quella sinistra e viceversa sul grande albero delle abilità di Path of Exile Come in tutte le recenti espansioni di Path of Exile, anche con Crucible gli sviluppatori sono andati a svecchiare l'Atlas Tree con l'obiettivo di migliorare la fase di gioco finale di Path of Exile. Con questa nuova Lega, infatti, verranno aggiunti gli Atlas Gateways, una sorta di punto di viaggio rapido per spostarsi da un lato all'altro del gigantesco albero delle abilità e specializzarsi in leghe completamente diverse tra loro o investire in un Altare che non è vicino ai gruppi di potenziamenti che avete scelto. Ci saranno tre paia di porte, ognuna delle quali consente di viaggiare dal lato sinistro dell'albero al lato destro o viceversa. Ciascuna estremità di questi Atlas Gateway consuma un punto abilità, ma ve ne farà risparmiare parecchi altri che avreste speso per arrivarci. Path of Exile: Crucible, poi, introduce nove nuove abilità Vaal. Nell'ultima espansione, c'è stata un'enfasi sulle abilità speciali dedicate al corpo a corpo, in questa nuova lega, gli sviluppatori si sono concentrati su molti altri tipi di build affinché abbiano nuove abilità su cui costruire. La prima nuova arrivata è Vaal Absolution che potenzia una delle vostre Sentinelle dell'Assoluzione trasformandola in un'apparizione dell'Innocenza. Vaal Arctic Armor vi avvolgerà istantaneamente nel ghiaccio, prevenendo azioni non istantanee, incluso il movimento, ma garantendo un'enorme riduzione dei danni. Dopo qualche istante questa abilità inizia anche a rigenerare lo scudo energetico e il mana. Sia la riduzione del danno che la rigenerazione durano pochi secondi o fino a quando non verrete colpiti tre volte. Vaal Lightning Arrow sparerà una raffica di proiettili perforanti che fanno sì che i fulmini colpiscano i bersagli vicini ogni volta che impattano con un nemico. Dopo un breve periodo di tempo o quando entrano in collisione con il terreno, le frecce cambiano direzione in modo casuale e continuano a volare. L'ultima di queste abilità che abbiamo visto in anteprima è Vaal Reap che evoca un anello di falci che infliggono danni a tutti i nemici in un'area circolare. Le falci, poi, lasciano dietro di sé una pozza di sangue che infligge ingenti danni fisici nel tempo ai nemici che vi si trovano dentro e per un breve periodo dopo che ne sono usciti. Path of Exile: Crucible introdurrà altre cinque abilità Vaal che Grinding Gear Games rivelerà nel corso della prossima settimana: Vaal Animate Weapon, Vaal Domination, Vaal Ice Shot, Vaal Rejuvenation Totem e Vaal Firestorm.

Tempo di rework Il Saboteur in azione dopo il suo rework che lo ha svincolato dalle build dedicate solo alle trappole e alle mine Due tra le leghe meno giocate di Path of Exile hanno subito una rielabarazione più o meno profonda per renderle nuovamente divertenti da affrontare. Parliamo di Breach e Abyss: la prima ha ricevuto un'accelerata alla comparsa dei nemici, un adeguamento del livello di difficoltà e a una rielaborazione delle ricompense; la seconda, invece, avrà un Abyssal Lich garantito per ogni volta che la avvierete e una serie di abilità e passive sono state rimpiazzate per sfruttare al meglio le nuove meccaniche che gli sviluppatori hanno adottato garantendo la comparsa di questo particolare nemico. Lato rework, due Ascendancy Class sono state ridefinite: il Saboteur e il Pathfinder. Il Sabotatore non è più obbligato a investire i suoi punti abilità nelle trappole e nelle mine, nuove build sono ora possibili grazie a una serie di abilità tra cui Bomb Specialist che va a potenziare il danno ad area. La Pathfinder, invece, ha ricevuto nuove abilità per sfturrare al meglio le sue Flask che ora si ricaricano col tempo se sceglierete di investire i vostri punti abilità in quella direzione.

Tutti pronti per l'ExileCon 2023 Sarà interessante vedere cosa i migliori giocatori al mondo di Path of Exile metteranno in campo durante l'ExileCon di quest'anno Nel fine settimana del 29-30 luglio, ora della Nuova Zelanda, che sarà il 28-29 luglio per gran parte del resto del mondo, Grinding Gear Games ospiterà l'ExileCon 2023 ad Auckland. Mentre i biglietti per l'evento di persona sono molto difficili da ottenere, gli sviluppatori hanno confermato che trasmetteranno in streaming l'intero evento gratuitamente. All'ExileCon, GGG rivelerà moltissime nuove informazioni su Path of Exile 2, Path of Exile Mobile e sulla prossima espansione di Path of Exile 1. Il secondo giorno dell'ExileCon, poi, culminerà con una gara competitiva tra alcuni dei migliori giocatori di Path of Exile al mondo. Per selezionare i quattro concorrenti che si sfideranno sul palco sono in programma degli eventi di qualificazione durante i mesi di aprile e maggio. Il vincitore di ogni evento riceverà un biglietto VIP per l'ExileCon, voli di andata e ritorno per Auckland e alloggio. Tutte e quattro le qualificazioni e l'evento finale si svolgeranno sulla versione 3.21 di Path of Exile, che ha ricevuto una discreta quantità di bilanciamenti che andranno a influire molto sul meta.

L'intera comunità di Path of Exile sta aspettando il sequel e le informazioni sull'uscita e i contenuti che ci saranno sono in arrivo. Nel frattempo questa espansione per l'originale PoE si prospetta un ottimo passatempo con il giusto grado di difficoltà e la possibilità di creare alcune delle armi più potenti della storia del gioco. L'unico dubbio è il fortissimo elemento di casualità per l'attività di fine gioco che potrebbe frustrare ma gli appassionati del gioco lo sanno e delle meccaniche di mitigazione saranno presenti all'uscita di Crucible. Ottimi anche i ridisegni delle classi e ci sono piaciuti particolarmente gli Atlas Gateways che senza dubbio faranno risparmiare a chi gioca parecchi punti abilità.