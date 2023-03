Disney Speedstorm, uno spettacolare trailer cinematografico in vista dell'uscita

Disney Speedstorm, l'interessante kart racer free-to-play con i personaggi della casa di Topolino, si presenta con uno spettacolare trailer cinematografico in vista dell'uscita in accesso anticipato, fissata prossimo al 18 aprile.

Dopo il video dedicato ai Founder's Pack, Disney Speedstorm continua dunque il percorso che lo porterà all'apertura dei server, quando finalmente potremo dare vita a entusiasmanti gare, anche a base multiplayer, vestendo i panni dei vari Topolino, Paperino, Pippo e gli eroi dei lungometraggi Disney.

Nel corso degli eventi potremo sfruttare le abilità speciali di ogni personaggio per rallentare i nostri avversari e tagliare il traguardo per primi, sfruttando al massimo le caratteristiche del veicolo che guidiamo e la nitro per ottenere lo spunto al momento giusto.

Disney Speedstorm è dotato di varie modalità, dalle corse in solitaria al già citato multiplayer, sia in locale che online, e ci permetterà di gareggiare all'interno degli scenari più celebri delle avventure Disney, dall'Isola dei Pirati alle Rovine della Giungla, passando per il Reparto Spaventi di Monsters. & Co.