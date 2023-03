Mike Berlyn è morto, è stato l'autore di Bubsy e fondatore di Sony Bend Studio

È morto Mike Berlyn, veterano dell'industria videoludica che ha creato la serie Bubsy ed è stato uno dei fondatori di Blank, Berlyn & Co., oggi conosciuto come Bend Studio. Si è spento questa settimana all'età di 73 anni.

Berlyn ha iniziato la sua carriera nell'industria videoludica nel 1981, aiutando a pubblicare Oo-Topos. Nel corso degli anni successivi Berlyn ha lavorato per compagnie come Sentient Software, 989 Studios, EA e Activision e a titoli come Zork, Altered Destiny e l'avventura grafica Suspended: A Cryogenic Nightmare.

È famoso soprattutto per aver creato la serie platform Bubsy, nonostante abbia lavorato solo a due giochi della stessa, ovvero Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind del 1993 e Bubsy 3D del 1996.

Nel 1992 Berlyn e Marc Blank hanno fondato lo studio Blank, Berlyn & Co., conosciuto successivamente come Eidetic e ora come Bend Studio, uno dei team dei PlayStation Studios. Ha lasciato la compagnia durante lo sviluppo di Syphon Filter, in quanto insoddisfatto del panorama videoludico dell'epoca e la natura del progetto.

Oltre ai suoi successi nel design e nella programmazione, Berlyn ha avuto un breve periodo come romanziere. All'inizio degli anni '80 pubblicò The Integrated Man e Crystal Phoenix, e il suo ultimo libro fu The Eternal Enemy degli anni '90.

Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Berlyn.