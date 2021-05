PlayStation Now, maggio 2021

PlayStation Now si aggiorna a maggio 2021 con l'arrivo dello strepitoso soulslike Nioh, del picchiaduro a scorrimento Streets of Rage 4 e del brawler tie-in Jump Force.

A maggio 2021 il catalogo di PlayStation Now si arricchisce di tre nuovi giochi per PS4: parliamo dell'eccellente soulslike Nioh, sviluppato da Team Ninja; del picchiaduro a scorrimento Streets of Rage 4, che segna il ritorno della classica serie SEGA; e infine del brawler tie-in Jump Force, che mette insieme alcuni fra i personaggi più famosi dei manga. Titoli che i possessori di una console PlayStation potranno scaricare e installare in locale come normali giochi digitali, oppure utilizzarli in streaming (anche su PC) approfittando di una qualità più alta: proprio a maggio è cominciato il rollout di un update che porta la risoluzione di PS Now a 1080p.

Nioh Nioh, una furiosa sequenza di combattimento. Nioh (PS4, disponibile su PlayStation Now senza limiti di tempo) è il capitolo d'esordio di una nuova proprietà intellettuale ideata da Kou Shibusawa, che unisce realtà storica e folklore per raccontarci la storia di William Adams, un marinaio irlandese che raggiunge le coste del Giappone e lì diventa uno dei pochi samurai occidentali mai esistiti. Dietro il viaggio di William si nascondono motivazioni gravi e particolari: c'è una guerra che i demoni stanno combattendo e che si svolge parallelamente agli scontri per l'unificazione del paese, nel 1600, e c'è bisogno che qualcuno impedisca alle forze degli inferi di trionfare, assumendo il controllo dell'intero territorio nipponico. Nioh, il protagonista del gioco alle prese con il primo boss fight. In termini di gameplay ci troviamo di fronte a un eccellente soulslike, ovverosia un action RPG caratterizzato da un sistema di combattimento particolarmente solido e sfaccettato, focalizzato su timing e precisione, in cui anche i nemici comuni possono arrecarci danni mortali e la possibilità di recuperare la salute e salvare la posizione è subordinata al ripristino di tutti gli avversari eliminati nella zona. Una formula che Nioh riprende in maniera impeccabile, mettendoci a disposizione svariate armi, abilità sbloccabili e manovre speciali che potremo usare per sconfiggere creature sempre diverse ed enormi boss pronti a darci del filo da torcere, sullo sfondo di un medioevo giapponese sempre affascinante e ricco di scorci suggestivi.

Streets of Rage 4 Streets of Rage 4, uno dei tanti scontri fra le strade della città. Quarto episodio per la storica serie di picchiaduro a scorrimento nata su Mega Drive, Streets of Rage 4 (PS4, disponibile su PlayStation Now fino al 1 novembre 2021) si pone come un vero e proprio omaggio al grande classico SEGA, con un gameplay che riprende le meccaniche originali senza stravolgerle ma arricchendole di vari elementi. Da soli o in cooperativa, potremo dunque tornare a pattugliare le strade di Wood Oak City, minacciate stavolta dalla temibile organizzazione dei figli di Mister X. Nei panni di Axel Stone, Blaze Fielding e Adam Hunter, nonché la sua giovane figlia Cherry e il potente cyborg Floyd Iraia, avremo modo di utilizzare un repertorio di mosse ancora più completo e devastante.