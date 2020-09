PlayStation Now, settembre 2020

Non è tutto: rientrano nell'update di questo mese anche WWE 2K19 , penultima edizione del wrestling targato 2K Games, con le sue tantissime modalità e l'ampio roster, e l'affascinante thriller fantascientifico Observation . Titoli che potrete giocare in streaming oppure scaricare e installare su PS4.

Senza dubbio il capitolo della svolta per la serie Capcom , Resident Evil 7 biohazard è stato il primo episodio a impiegare una visuale in prima persona, ma le novità non si fermano lì. Protagonista dell'avventura è infatti una persona comune, Ethan Winters, alla disperata ricerca della moglie scomparsa. Le ultime tracce lo portano a visitare la casa dei Baker, ma ciò si rivela davvero una pessima idea.

Final Fantasy XV

L'appassionante avventura di Noctis, il principe di Lucis, si concretizza in Final Fantasy XV: il ragazzo assiste impotente all'invasione delle sue terre da parte dell'esercito di Niflheim e giura che riuscirà a riprendersi il trono, affrontando la difficile missione insieme ai suoi migliori e più fedeli compagni. È vero: la trama dell'ultimo episodio della serie Square Enix non brilla per via delle inevitabili sfaccettature open world, ma la sostanza c'è tutta.

Con un'ampia mappa da esplorare, personaggi con cui interagire e incarichi principali o secondari con cui cimentarsi, nonché svariate attività extra, il peso della responsabilità nei confronti dei sudditi di Noctis si farà sentire molto di meno, ma non per questo la campagna sarà una passeggiata. Ci troveremo infatti di fronte svariate minacce, da eliminare ricorrendo a un sistema di combattimento solido, riuscito e spettacolare.