Project M: tutto quello che sappiamo del film interattivo di NCSoft

La ricerca di una sintesi tra film e videogioco va avanti dalle origini di questo medium, anche a causa di inevitabili collegamenti tra i due ambiti che hanno portato, negli anni, a pensare a diverse soluzioni per trasformare il videogioco in film e viceversa. L'avanzamento tecnologico ha portato a sfumare sempre più i confini tra i due media, ma le esperienze restano fondamentalmente diverse, tanto che gli esperimenti narrativi che utilizzano il codice tipicamente filmico fanno un po' fatica ad essere inquadrati come videogiochi a tutti gli effetti. La questione è antica più o meno quanto Dragon's Lair e potrebbe risultare anche anacronistica a questo punto, ma il fascino dato dal poter interagire su sequenze complesse e cinematografiche è ancora vivo, tanto da portare a nuove sperimentazioni in questo senso, come vediamo con Project M, di cui cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni disponibili. Il nuovo titolo in sviluppo da NCSoft punta a fondere il film d'animazione in computer grafica con il videogioco e sembra stia ottenendo risultati davvero notevoli, in base a quanto visto finora. A dire il vero non sono molti i dettagli rilasciati dall'editore coreano per questo nuovo progetto, che si presenta ancora piuttosto avvolto nel mistero anche se probabilmente in stato alquanto avanzato, ed è per questo che cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, considerando che potrebbe rappresentare un traguardo importante anche nell'applicazione di Unreal Engine 5. Dopo la prima presentazione risalente allo scorso giugno, con un trailer che "eNCounter" che già dimostrava il livello tecnico del "gioco", Project M è riemerso proprio qualche giorno fa alla GDC 2023 con un altro trailer, un po' più approfondito e ancora più avanzato in termini tecnologici, tanto da far considerare questo progetto uno dei risultati più impressionanti emersi finora dal nuovo motore grafico, come riferito dallo stesso Tim Sweeney di Epic Games.

Un progetto in divenire Project M, un'immagine mostra la tecnologia presente nel mondo di gioco All'inizio del 2022, NCSoft ha svelato lo sviluppo di cinque proprietà intellettuali contemporaneamente, dimostrando una notevole volontà di espansione su diversi settori per una compagnia da sempre legata soprattutto a MMO e titoli mobile. A dire il vero, buona parte di questi ricadono comunque all'interno dei generi in voga al momento proprio in tale mercato tra battle royale, RPG di vario tipo, giochi di carte collezionabili e ovviamente MMO, tutti identificati con lettere e acronimi. Tra questi, il più particolare e strano è sicuramente Project M, annunciato come il primo film interattivo da parte della casa coreana, con l'intento di provare una nuova strada sul fronte dell'intrattenimento videoludico ma anche spingere in maniera evidente le possibilità tecnologiche della compagnia, sfruttando appieno le potenzialità offerte da Unreal Engine 5. Si tratta di un progetto partito come una sorta di demo tecnica generale e progressivamente divenuto un videogioco ibrido, la cui condizione si modifica di pari passi con l'evoluzione del motore di Epic Games e degli strumenti a disposizione degli sviluppatori. La stessa Producer Chasun Rhee ha fatto presente come la situazione cambia ogni giorno sul fronte del motore grafico e questo si riflette in un titolo in costante evoluzione di giorno in giorno, implementando via via le nuove soluzioni tecnologiche offerte da Unreal Engine 5, come dimostrato anche dalle differenze evidenti tra il primo trailer e l'ultimo mostrato qualche giorno fa, a marzo 2023, in occasione della GDC. Project M, una scena dal nuovo trailer alla GDC Oltre a Nanite e Lumen come caratteristiche basilari, abbiamo visto un intenso utilizzo di MetaHuman, il sistema di digitalizzazione e riproduzione tridimensionale di corpi e volti umani all'interno dei giochi, sfruttato addirittura per riprodurre una versione digitale di Taekjin Kim, il CCO di NCSoft, durante la presentazione sul palco. Non solo, il tutto sfrutta anche tecnologie proprietarie sviluppate dalla compagnia coreana, incentrate sull'intelligenza artificiale e un sistema di sintetizzazione del testo in parlato che viene utilizzato anche per la gestione delle animazioni facciali dei personaggi.

Storia e "gameplay" In Project M, anche le scene d'azione si basano su momenti di scelta Non è facile trarre informazioni precise dai trailer pubblicati finora da NCSoft, visto che si parla di teaser con veloci e spettacolari montaggi che servono soprattutto a introdurre ambientazioni e atmosfere, ma qualche indicazione generale emerge. Dal punto di vista della storia, i video descrivono la situazione drammatica di un protagonista in una realtà simile a quella contemporanea ma con elementi più tecnologicamente avanzati. Il personaggio ha subito un trauma familiare, forse con l'uccisione della donna amata per la quale va in certa di vendetta, o forse no, in base a quello che sembra un sistema di scelta ramificato che riguarda ogni aspetto della trama. Un misterioso cubo tra il tecnologico e il magico ricorre nei frammenti di Project M mostrati finora, ponendolo come possibile chiave per entrare nello strano mondo cangiante in cui si svolgono le azioni, liberando il potere di modificare la realtà. Nel mondo di Project M, infatti, ci troviamo in una situazione particolare, dove l'ambientazione è costituita da particelle di informazione piuttosto che fisiche. Questo consente al protagonista, attraverso un "potere" non meglio identificato, di modificare la realtà circostante in base alle scelte effettuate e alle informazioni raccolte in ogni momento. Ci si trova così a passare in maniera istantanea di un luogo a un altro, modificando la situazione in maniera repentina e frequente come in un passaggio costante tra diverse dimensioni. NCSoft insiste molto sul fatto che ogni incontro e ogni situazione differente consente di acquisire nuove informazioni e di utilizzare queste per trasformare la realtà e lo sviluppo della storia, ma l'effettiva libertà e ampiezza di questo sistema non è molto chiara, al di là di un possibile schema ad albero particolarmente ramificato che sembra essere alla base della struttura narrativa.