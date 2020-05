PS4 maggio 2020, i giochi migliori del mese

A maggio 2020 arrivano su PS4 titoli come John Wick Hex, il folle Maneater, la nuova avventura di Shantae e due attese remaster, The Wonderful 101 e Saints Row: The Third

PS4 vede l'arrivo di alcuni ottimi giochi a maggio 2020: il mese si apre con il coinvolgente strategico John Wick Hex, ispirato al personaggio reso celebre da Keanu Reeves, per poi metterci al comando di un vero e proprio mangiatore di uomini nell'action RPG Maneater. Due le remaster in uscita: quella piuttosto attesa di The Wonderful 101, che segna il ritorno del titolo di PlatinumGames, realizzato in origine come esclusiva per Wii U, e quella di Saints Row: The Third, l'episodio migliore della serie Volition. Disponibile inoltre Shantae and the Seven Sirens, l'ultima avventura della simpatica genietta dai capelli viola.

John Wick Hex Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 5 maggio

John Wick Hex prende il celebre personaggio interpretato da Keanu Reeves e lo catapulta in un action strategico di grande spessore, in cui bisogna prendere decisioni veloci per eliminare i nemici che di volta in volta ci troveremo di fronte. Il gioco, caratterizzato da una grafica in cel shading dallo stile molto particolare, racconta una storia inedita di John Wick e consente di esplorare scenari che pullulano di potenziali minacce, rimanendo però nel solco di una griglia composta da tradizionali caselle e considerando i turni come unità temporali: ogni azione ne richiede una quantità variabile. Parliamo insomma di una sequenza di scene in stop motion man mano più complesse, in cui dovremo capire come affrontare i nemici e quali manovre effettuare per eliminarli senza subire danni, con la possibilità poi di rivedere l'azione a velocità normale al termine dello scontro.

Maneater Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 22 maggio

Il nuovo action RPG di Tripwire Interactive, Maneater, ci mette al comando di un personaggio molto particolare, uno squalo! Sullo sfondo di un ampio open world subacqueo liberamente esplorabile, seguiremo la vita di questo micidiale predatore, dando la caccia a nuove prede per nutrirci e affrontando incarichi man mano più complessi, inclusi impegnativi boss fight. Il completamento delle missioni ci consentirà di ottenere punti utili al potenziamento del nostro pescecane, nell'ambito di un'esperienza che propone fin da subito un umorismo nero anche parecchio spinto, mettendoci a contatto con tutta una serie di situazioni fuori di testa. Il risultato finale promette di essere un titolo davvero peculiare e divertente, sanguinolento ma a suo modo buffo.

Saints Row: The Third Remastered Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 22 maggio

Il terzo capitolo della serie creata da Volition torna con Saints Row: The Third Remastered, edizione rimasterizzata del gioco che ci rimette nei panni di Johnny Gat, carismatico leader dei 3rd Street Saints, alle prese con una vera e propria guerra per il controllo della città di Stilwater. Sembrava infatti che la gang avesse conquistato la zona, ma il suo dominio viene messo in dubbio dal Sindacato, una grossa organizzazione criminale che in un primo momento offre a Gat e ai suoi uomini un aiuto per uscire di prigione, salvo poi rivelare le proprie intenzioni e dar vita a un nuovo, spettacolare scontro. La formula messa a punto dagli sviluppatori conferma anche in questa nuova edizione la propria solidità, e la speranza è che i miglioramenti grafici vadano a sistemare i limiti storici del gioco.

The Wonderful 101: Remastered Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 22 maggio

The Wonderful 101: Remastered segna il ritorno del gioiellino sviluppato da PlatinumGames con una remaster che migliora non solo la grafica originale ma aggiunge anche nuovi contenuti, finanziati tramite la riuscita campagna Kickstarter. Nei panni di Wonder Red, un supereroe con la capacità di miscelare le proprie abilità con quelle di altri cento guerrieri per agire come una coscienza collettiva, avremo la possibilità di plasmare la forma del gruppo a nostro piacimento per affrontare la minaccia degli invasori alieni che vogliono conquistare il pianeta. Potremo dunque trasformarci in un enorme pugno, in una spada, in un ponte o in tanti altri oggetti, risolvendo gli enigmi che di volta in volta troveremo all'interno degli stage e che dovremo superare per poter proseguire nella campagna.