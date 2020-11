PS5, ormai ci siamo: un video mostra un magazzino pieno di console

PS5 è ormai pronta per la distribuzione, come dimostra il breve video che trovate qui sopra e che mostra un magazzino pieno delle nuove console Sony, che aspettano solo di essere spedite.

Si tratta di un'immagine suggestiva, considerando che lo stesso Jim Ryan ha detto che non tutti riusciranno a trovarne una al day one, viste le scorte molto limitate.

Se però c'è qualcosa in grado di scatenare nuovamente l'entusiasmo in vista del lancio di PlayStation 5, be', è sicuramente un filmato del genere, che fornisce una chiara idea di quanto ormai sia davvero vicina la next-gen.

Più dei VIP con il DualSense in mano, se vogliamo dirla tutta: sono le console che finiranno effettivamente nelle nostre case, segnando l'inizio di una nuova avventura.