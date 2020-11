MediaWorld XDays: offerte su iPhone SE e televisori, sconti fino all'8 novembre

Su MediaWorld tornano gli XDays, con offerte sull'acquisto di iPhone SE e su tantissimi televisori: l'iniziativa parte oggi e terminerà l'8 novembre.

iPhone SE, ultima versione compatta dello smartphone Apple, può essere vostro per 469 euro anziché 549: un bel risparmio quando ormai mancano pochi giorni al lancio di iPhone 12.

Per quanto riguarda invece i televisori, come al solito non c'è che l'imbarazzo della scelta, a partire dai modelli più economici come il Samsung UE50TU8070UXZT, smart TV LED Ultra HD da 50 pollici a 399 euro anziché 499.

Per chi può permetterselo, sono in promozione anche i costosissimi modelli QLED Samsung di ultima generazione e alto polliciaggio, vedi ad esempio il Samsung QLED QE85Q950TSTXZT da ben 9.499 euro anziché 11.999.

Per la lista completa delle offerte potete visitare la pagina dedicata agli XDays sul sito di MediaWorld.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.