Raspberry Pi 400 è una tastiera con un computer dentro che costa 70 dollari

Raspberry Pi Foundation ha annunciato il Raspberry Pi 400, sostanzialmente una tastiera molto compatta con dentro un computer basato su chip ARM, collegabile a monitor e televisori tramite un cavo micro HDMI. Tutta questa meraviglia costerà appena 70 dollari. Volendo ci sarà un bundle da 100 dollari che fornirà anche un mouse, un trasformatore, un manuale e una guida utente per principianti, sostanzialmente tutto ciò che serve per renderlo operativo.

Il Raspberry Pi 400 mira a essere più approcciabile rispetto ai Raspberry Pi tradizionali, che richiedono un po' di pratica per essere utilizzati. L'obiettivo di Raspberry Pi Foundation non è quello di andare a fare concorrenza al mercato PC (non lo è mai stato), ma di fornire una macchina economica che aiuti tutti, in particolare i più piccoli, a entrare nel mondo dell'informatica e, magari, a scrivere del codice. Non per niente il progetto Raspberry Pi viene considerato come l'erede spirituale del BBC Micro, computer poco conosciuto da noi, ma davvero influente nel Regno Unito negli anni 80 e fondamentale per la diffusione della cultura informatica nelle scuole. In realtà con gli anni gli appassionati hanno utilizzato i Raspberry Pi per fare moltissime cose, dal renderli macchine per l'emulazione al collegarli ai più diversi apparecchi. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.

Le caratteristiche del Raspberry Pi 400 parlando di un processore ARM Cortex-A72 quad-core a 1.8GHz, di 4GB di RAM e di collegamenti tramite Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 e 802.11ac Wi-Fi. Dispone anche di due porte micro HDMI con output 4K / 60Hz, due porte USB 3.0 e una porta USB 2.0. La connessione alla corrente avviene tramite una porta USB-C, mentre la memoria di massa è espandibile tramite microSD.