PS5 e PS4, agosto 2021: i giochi migliori del mese

La nuova edizione di Ghost of Tsushima, ma anche Godfall, King's Bounty 2, Psychonauts 2 e Baldo: The Guardian Owls arrivano ad agosto su PS5 e PlayStation 4.

Ghost of Tsushima: Director's Cut è senza dubbio uno dei giochi più attesi di agosto 2021 su PS5 e PS4: l'eccellente action adventure di Sucker Punch torna con un'edizione arricchita, che include una nuova espansione e vari miglioramenti tecnici sulla console next-gen Sony. Godfall compie invece il percorso inverso approdando su PS4, mentre le altre uscite rilevanti del mese sono King's Bounty 2, Psychonauts 2 e Baldo: The Guardian Owls, il promettente titolo dello studio italiano NA.P.S. Team che si ispira stilisticamente alle opere dello Studio Ghibli e agli episodi di The Legend of Zelda.

Godfall Godfall, una sequenza di combattimento. In uscita su PS4 il 10 agosto A qualche mese dal debutto su PlayStation 5, Godfall arriva anche sull'ex ammiraglia Sony mettendoci nella pesante corazza dell'ultimo cavaliere Valorian: un ordine di guerrieri capaci di utilizzare armature magiche che li trasformano in combattenti virtualmente invincibili. Un'abilità di cui avremo disperatamente bisogno, mentre cerchiamo di fermare l'avanzata del dio malvagio Macros e del suo esercito. Caratterizzato da un sistema di combattimento sfaccettato, con cinque differenti categorie di armi da padroneggiare e una progressione solida e corposa, che ci vedrà crescere di duello in duello migliorando caratteristiche ed equipaggiamento del nostro cavaliere, Godfall promette di tradurre al meglio la formula loot nell'ambito degli hack & slash.

Ghost of Tsushima: Director's Cut In uscita su PS5 e PS4 il 20 agosto La straordinaria esclusiva PlayStation firmata Sucker Punch torna con Ghost of Tsushima: Director's Cut, che non solo segna l'esordio del gioco su PS5 con una versione nativa e tecnicamente migliorata, ma include anche l'espansione Iki Island, che aggiunge uno scenario inedito e nuove missioni che potremo affrontare al comando di Jin Sakai. Ricomparso nelle vesti di un Fantasma per vendicare i suoi compagni e liberare l'arcipelago dai soldati al servizio del comandante Kublai Khan, sullo sfondo dell'invasione mongola del 1272, il protagonista del gioco può contare su di un equipaggiamento che va al di là della tradizionale dotazione di un samurai e affrontare così combattimenti coinvolgenti e impegnativi.

King's Bounty 2 King's Bounty 2, le truppe pronte a muoversi. In uscita su PS4 il 24 agosto Nuovo episodio per la celebre serie RPG, King's Bounty 2 promette di affascinarci con una storia inedita, nemici completamente nuovi, uno sfaccettato sistema di fazioni e una ricca struttura open world che rappresenta le peculiarità del regno di Antara, piombato nel caos per via di una guerra interna per l'indipendenza delle contee. Con i banditi che imperversano per le strade e nuove minacce provenienti da dentro e fuori i confini, dovremo controllare un coraggioso condottiero determinato a riportare l'ordine, gestendo le sue truppe nell'ambito di un sistema di combattimento a turni, prendendo decisioni difficili e assaporando l'epicità tipica della saga.

Psychonauts 2 Psychonauts 2, il protagonista Raz. In uscita su PS4 il 25 agosto Ambientato dopo gli eventi di Psychonauts in the Rhombus of Ruin, Psychonauts 2 ci mette nei panni del giovane acrobata Razputin "Raz" Aquato, un personaggio dotato di poteri psichici che dovremo utilizzare al fine di riportare ordine nell'organizzazione comandata da Truman Zanotto, che dopo essere stato rapito nel primo capitolo sembra cambiato. Dal punto di vista del gameplay la formula del titolo sviluppato da Double Fine Productions rimane fedele alle meccaniche tradizionali, e ci vedrà anche stavolta visitare la mente di svariati PNG, saltando da una piattaforma all'altra e utilizzando le nostre abilità per sconfiggere i demoni che si annidano nella coscienza delle persone.