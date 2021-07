Il Cortocircuito, oggi parleremo di Steam Deck con Riccardo Cambò, in arte Breccia

A partire dalle 16 andrà in onda sul canale Twitch di Multiplayer.it Il Cortocircuito. Pierpaolo, Alessio e Francesco parleranno di Steam Deck in compagnia di Riccardo Cambò, in arte Breccia. Dopo di che lasceranno molto spazio ai vostri commenti.

La puntata di oggi, come sempre, sarà speciale. La prima metà sarà "più istituzionale": parleremo di Steam Deck e lo analizzeremo sotto uno dei punti di vista più controversi, quello del Design. Lo faremo in compagnia di un volto amico, quello di Riccardo Cambò, in arte Breccia, un designer di professione che ci aiuterà meglio ad analizzare il lavoro di Valve.

Dopo di che daremo spazio ai vostri messaggi vocali, il modo migliore per celebrare la fine della trasmissione e salutarvi.

Per mandare un messaggio dovrete iscrivetevi al nostro gruppo Telegram, e usare quel canale per inviare i vostri audio. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Alle 10, poi Alessandra Borgonovo ci farà scoprire l'affascinante Chernobylite.