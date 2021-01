PS5 e PS4: PlayStation augura buon 2021 a tutti con un video celebrativo

Sony PlayStation augura a tutti un buon 2021, anche lei con un video celebrativo dedicato a PS5 e PS4 e che ripercorre vari titoli ed eventi rilevanti dell'anno 2020 ormai concluso.

"Il 2020 è giunto alla fine, ma i giochi non si chiudono qui. Sei pronto a tante nuove sfide? Buon 2021!"

Con questo messaggio di auguri, Sony ripercorre in video i grandi successi che hanno caratterizzato il 2020 della compagnia su PS4 e PS5, sostenendo che con i giocatori quest'anno "abbiamo sognato", poi "abbiamo combattuto battaglie importanti", quindi "abbiamo scoperto PS5", dunque "nuove sfide sono arrivate" nel corso del 2020, mentre "nuove emozioni ti aspettano" con l'arrivo del 2021.

Il tutto è ovviamente raccontato a ritmo di gameplay e scene d'intermezzo riprese dai numerosi giochi che Sony ha lanciato nel corso del 2020, tra i quali troviamo Dreams, Demon's Souls, Astro's Playroom, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Sackboy: A Big Adventure e altro.

A prescindere dalla qualità dell'anno da tutti gli altri punti di vista, per quanto riguarda i videogiochi e le console Sony il 2020 è stato davvero da incorniciare, dunque il video celebrativo in questione raccoglie una grande quantità di titoli importanti ed eventi di rilievo, fissando l'appuntamento al 2021 per continuare l'avventura.