Relicta: trailer di lancio per Switch, la nuova patch disponibile per PC, Xbox, PS4 e Google Stadia

Ravenscourt e Mighty Polygon hanno pubblicato il trailer di lancio di Relicta per Nintendo Switch. Lo studio ha anche pubblicato una nuova patch che aggiunge il supporto a Xbox Series X|S e nuovi contenuti sulle versione PC, Xbox, PS4 e Google Stadia.

Relicta è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica. Attraverso gli occhi di uno scienziato, dovrai usare la tua creatività per giocare con le leggi della fisica, utilizzando magnetismo, polarità e gravità per svelare i segreti di una struttura di ricerca sulla luna.

Il primo dei due DLC gratuiti - Aegir Gig - ti farà giocare nei panni di Nic, un bioingegnere incaricato di testare le interfacce gravitomagnetiche negli ambienti che ha aiutato a progettare per AEGIR Labs anni prima degli eventi del gioco principale, con 12 nuovi e ancora più impegnativi enigmi da risolvere, vivrai la Base Chandra in un modo completamente nuovo.

Il secondo DLC - Ice Queen - segue gli eventi della storia principale, mentre giochi nei panni di uno dei sopravvissuti della Base Chandra dopo la fine di Relicta. Solo nelle profondità della luna, scopri un nuovo bioma con 12 puzzle aggiuntivi che ti metteranno alla prova in modi unici utilizzando due nuove meccaniche, combinate con il tuo set di strumenti del gioco principale, per scappare e scoprire di più su cosa è successo nella base lunare abbandonata.

Questi DLC sono arrivato attraverso aggiornamento su tutte le console. La versione per Nintendo Switch li contiene già.