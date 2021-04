SaGa Frontier Remastered è disponibile per Nintendo Switch, PS4, Steam, iOS e Android

Square Enix ci informa che SaGa Frontier Remastered, la versione rimasterizzata in HD del JRPG classico SaGa Frontier, è disponibile da oggi per Nintendo Switch, PS4, Steam, iOS e Android.

Sviluppato e supervisionato dal General Director della serie SaGa Akitoshi Kawazu e dal produttore Hiroyuki Miura, con i disegni di Tomomi Kobayashi e la musica composta da Kenji Ito, sia i veterani esperti che i nuovi arrivati possono godere di una serie di nuovi entusiasmanti miglioramenti e aggiunte che non erano presenti nella versione originale quando è stato pubblicato nel 1998.

Lanciato in Europa per la prima volta, SaGa Frontier Remastered presenta una grafica meravigliosamente rimasterizzata, nuovi contenuti, il nuovo ottavo personaggio giocabile e nuovi eventi per i personaggi. Altri aggiornamenti delle funzionalità di gioco includono aumenti di velocità doppi e tripli, modalità New Game +, una nuova interfaccia utente ridisegnata, una funzione story chart e salvataggio automatico.

Un combattimento di SaGa Frontier Remastered.

"Sono incredibilmente entusiasta e orgoglioso di dare nuova vita a SaGa Frontier e di portare nuove funzionalità aggiuntive, il personaggio di Fuse e altro ancora alla versione rimasterizzata, qualcosa che io e il team volevamo fare per l'originale, ma all'epoca non eravamo in grado di farlo, "Ha dichiarato Kawazu. "Come persona che ha lavorato come parte del team di sviluppo all'originale, non vedo l'ora che i giocatori occidentali e una nuova generazione di fan di SaGa si immergano nel mondo e nella storia e provino l'ultima versione della serie SaGa!"

SaGa Frontier Remastered fa parte del franchise SaGa, che finora include versioni occidentali di Romancing SaGa 2, Romancing SaGa 3, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS e Romancing SaGa Re; univerSe. SaGa Frontier Remastered si basa sulle molteplici trame del classico cult originale introducendo contenuti precedentemente tagliati, tra cui lo scenario principale di Fuse e diversi nuovi eventi per il personaggio preferito dai fan, Asellus.

I giocatori vivranno questa avventura nei panni di uno degli otto eroi attraverso il sistema di scenari liberi, con ogni personaggio impegnato nella propria trama e nei propri obiettivi, esplorando l'universo fantasy sci-fi noto come "The Regions". I giocatori potranno sperimentare il gioco in modi diversi ed emozionanti in base alle loro scelte, scoprendo mondi, tecnologia e magia unici.