Scarlet Nexus, nuovi trailer gameplay mostrano i protagonisti in azione

Scarlet Nexus è tornato a mostrarsi in un paio di trailer gameplay che mostrano i protagonisti in azione per il nuovo action RPG di stampo nipponico in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

I due video sono dedicati rispettivamente a Kasane e Yuito, i due eroi della storia, che agiscono in diverse ambientazioni all'interno di questi spezzoni di gameplay. Possiamo dunque vedere qualcosa del sistema di combattimento, dello stile e delle abilità che caratterizzano i due mentre affrontano gli Estranei all'interno di vari scenari.

In particolare, in uno dei video vediamo Yuito messo di fronte a Slippy Chinery, contro il quale usa l'abilità Chiaroveggenza per rivelare la presenza dei nemici e poi la Pirocinesi per fare ancora più danni alla mostruosità che secerne olii.

Nell'altro filmato, Kasane, invece, grazie all'aiuto delle abilità telecinetiche, usa gli elementi attorno a sé per superare gli Estranei che si parano sul suo cammino. Ricordiamo che Scarlet Nexus sarà disponibile dal 25 giugno 2021 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Digital.



Il gioco mette in scena una storia ambientata nel lontano futuro, in cui un ormone psionico è stato scoperto nel cervello umano e, sfruttato, è in grado di garantire poteri extra-sensoriali alle persone, cambiando radicalmente il mondo e il modo di vivere.

In questa nuova era, emerge la minaccia degli Estranei, che all'improvviso discendono dal cielo a caccia di umani e risultano immuni alle armi convenzionali, costringendo l'umanità a schierare dei nuovi combattenti dotati di poteri superiori alla norma. Di Scarlet Nexus avevamo visto nuovi frammenti di gameplay anche all'inizio del mese, mentre sono stati rivelati in precedenza anche i requisiti minimi e consigliati su Steam.