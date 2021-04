Resident Evil Village: nuova demo del Castello in arrivo, nuovo trailer

Resident Evil Village sta per tornare in scena con la nuova demo del Castello, all'interno della bizzarra organizzazione decisa da Capcom per consentire la prova del suo nuovo survival horror, presentata con un trailer dedicato a questa nuova sezione.

Ricordiamo come funziona la cosa: dalle ore 19:00 di domenica 25 aprile alle ore 3:00 del mattino di lunedì 26 aprile (orari e date italiani) gli utenti PS5 e PS4 potranno effettuare il download e giocare la nuova Castle Demo di Resident Evil Village, ma solo per un totale di 30 minuti di gioco. Se vi sembra un sistema un po' farraginoso è perché in effetti lo è, ma Capcom ormai sembra essere lanciata su questo tipo di prove a tempo che costringono a organizzarsi un po' con i tempi per poter partecipare.

Se non riuscite a cogliere l'attimo, tuttavia, sarà comunque possibile provare la demo completa di Resident Evil Village il 2 maggio, che consentirà una prova di 60 minuti comprensiva di entrambe le ambientazioni (quella della precedente demo sul Villaggio e il Castello) in questo caso su tutte le piattaforme, dunque PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Vediamo dunque il trailer di presentazione della demo Castle di Resident Evil Village, che ci porta all'interno del Castello Dimitrescu nel quale si svolgerà parte della storia del nuovo capitolo. Il video ha un taglio particolarmente drammatico e mette bene in scena la situazione psicologica di Ethan Winter, alle prese con un incubo che sembra ancora peggiore di quello affrontato in Resident Evil 7.

La data di uscita di Resident Evil Village, ricordiamo, è fissata per il 7 maggio 2021 in tutto il mondo e su tutte le piattaforme previste.