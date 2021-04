It Takes Two è un successo: 1 milione di copie vendute in meno di un mese

L'annuncio è arrivato direttamente dall'account Twitter di Hazelight Studios , nel quale il team ringrazia tutti gli utenti per l'affetto dimostrato per il gioco, cosa che significa molto per loro, considerando anche le piccole dimensioni del team (supportato comunque da un grosso publisher come EA).

La nuova creatura di Josef Fares ha già convinto ampiamente la critica, che ha riservato un' ottima accoglienza a It Takes Two , ma sembra proprio che il gioco sia stato ben apprezzato anche dagli utenti , avendo raggiunto il suo primo milione di copie vendute nel giro di meno di un mese , visto che la data di uscita risale al 26 marzo 2021.

It Takes Two si è confermato un successo anche in termini di vendite, considerando che dalla sua uscita ha già raggiunto 1 milione di copie vendute , in base a quanto riferito oggi dal team Hazelight Studios.

Entusiasta, ovviamente, anche Josef Fares, il regista/designer che è considerato responsabile principale del progetto essendo anche fondatore del team di sviluppo: "Questo dimostra che ci sono sicuramente giocatori che vogliono titoli giocabili esclusivamente in multiplayer cooperativo ", ha scritto Fares, "Grazie a tutti e spero che si possano vedere altri giochi come questo".

It Takes Two è considerato un po' la summa della particolare visione videoludica da parte di Josef Fares, da sempre improntata alla collaborazione tra due giocatori: iniziata con Brothers: a tale of two Sons e proseguita poi con A Way Out, questa particolare visione si è ulteriormente raffinata con It Takes Two, venendo accolta molto positivamente da tutti.

Il gioco è piaciuto molto anche a noi, come potete leggere nella recensione di It Takes Two da parte di Francesco Serino.