Second Extinction disponibile su Xbox Game Pass via Game Preview, trailer di lancio

Second Extinction è disponibile a partire da oggi su Xbox Game Pass, nella versione in accesso anticipato di Xbox Game Preview, come conferma il trailer di lancio che vedete qui sopra.

Dopo l'approdo su PC, Second Extinction porta dunque la sua azione sparatutto a base di dinosauri anche sulle console Microsoft, in vista del lancio dell'edizione completa.

Sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico, il gioco ci vedrà impegnati in una disperata missione per riconquistare il pianeta, finito appunto sotto il controllo di orde di pericolosi dinosauri.

Second Extinction, l'artwork ufficiale del gioco.

Con a disposizione quattro differenti personaggi, dieci armi potenziabili e sei missioni oltre a quelle secondarie, la versione Game Preview di Second Extinction consentirà di provare l'esperienza sia in singolo che in cooperativa con due amici.

Ogni regione della nostra vasta mappa ha un livello di allerta specifico. Questo livello di allerta può diminuire se i giocatori completano con successo missioni e attività. Ma i dinosauri non si riposano di certo e concentreranno i loro sforzi altrove.

Ogni settimana la community raccoglierà i frutti del proprio lavoro o pagherà le conseguenze della propria incompetenza. Se il livello di allerta dovesse andare fuori controllo, si attiverebbe un evento di emergenza particolarmente impegnativo.