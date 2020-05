SnowRunner, grazie alle mod stanno cominciando a comparire polipi e ragni meccanici

SnowRunner è completamente customizzabile attraverso le mod di mod.io. Tra tanti spettacolari veicoli possiamo anche trovare polipi e ragni meccanici! E presto sarà possibile creare nuove mappe, missioni e abitacoli. In futuro anche su console.

La versione PC di SnowRunner si appresta ad aggiungere tantissimi nuovi contenuti grazie alla partnership con mod.io, dozzine di mod create da volenterosi membri della community permetteranno infatti di arricchire l'esperienza di gioco con nuovi veicoli e... non solo. Nel video, infatti, si vedono anche un polipo viola e una sorta di ragno meccanizzato. E siamo solo all'inizio.

Il supporto per le mod verrà esteso in futuro anche per le versioni console del gioco. D'altra parte è piuttosto semplice attivare le mod: in questo video Focus Home Interactive e Saber Interactive mostrano come selezionarle e a come installarle.

Il numero di mod di SnowRunner è destinato ad aumentare, i prossimi aggiornamenti gratuiti forniranno, infatti, gli strumenti per personalizzare mappe, missioni e abitacoli. SnowRunner sarà prossimamente disponibile anche in versione fisica per console PS4 e Xbox One. Questa è la nostra recensione di SnowRunner.