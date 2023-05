Terminator: Dark Fate - Defiance, il nuovo strategico Slitherine ci mette contro l'IA Legion

Ora è il turno di Terminator: Dark Fate - Defiance , opera prima di un nuovo team di sviluppo che Slitherine ha assemblato in Polonia, composto naturalmente con l'unico scopo di creare nuovi grandi strategici. Noi di Multiplayer.it abbiamo avuto l'opportunità di vederlo in anteprima, ed ecco come è andata!

Slitherine Software è un nome sempre più popolare tra gli amanti degli strategici. Nata nel 2000 dalla volontà di Ian McNeil, questa azienda britannica ha fatto uscire il suo primo gioco due anni dopo, e da allora ha continuato a crescere e ad espandersi con titoli sviluppati internamente e progetti esterni in collaborazione con partner selezionati. Uno degli strategici più imponenti del gruppo è Field of Glory, mentre negli ultimi anni grande successo hanno riscosso i primi giochi su licenza come Warhammer 40.000: Battlesector e Starship Troopers: Terran Command sviluppato dai belgi The Artistocrats.

Un manipolo di eroi

Terminator: Dark Fate - Defiance: Non temete, le ambientazioni non saranno solo di dune e sabbia. Abbiamo anche intravisto delle mappe totalmente diverse

Terminator: Dark Fate - Defiance è naturalmente un fiero esponente del genere degli strategici, diverso dal recente Starship Trooper, ma probabilmente destinato a conquistare lo stesso tipo di pubblico. In entrambi i giochi l'impianto di gioco è chiaro e diretto, lo capisci al volo; l'azione è sempre sottomano ed è avvincente, veloce, moderna. Oltre all'ambientazione, forse la differenza più grande tra i due giochi è che in Terminator: Dark Fate - Defiance non hai una vera e propria base e non è possibile produrre nuove truppe: si parte con un gruppo di unità prestabilito che andranno tenute in vita lungo tutta la missione. Per ovviare al normale logoramento da battaglia, i mezzi potranno essere riparati dagli stessi soldati al loro interno, e se presente il medico potrà prendersi cura dei feriti anche nel pieno della battaglia. Se però perderete il medico, o un'unità meccanizzata essenziale, non resterà che provarci daccapo.

In Terminator: Dark Fate - Defiance, ambientato alla fine dell'ultimo film, l'utente comanda quel che resta dell'esercito americano e nel corso delle missioni potremo effettuare delle scelte che ci avvicineranno o allontaneranno dai diversi clan in lotta contro le macchine. Potremo perdere e guadagnare la fiducia dei clan sia attraverso le risposte che daremo durante dei brevi dialoghi, sia attraverso il nostro comportamento sul campo di battaglia: per esempio aiutando o meno dei potenziali alleati sotto attacco. Naturalmente la conseguenza più diretta alle nostre azioni sarà l'aiuto che questi combattenti potranno darci nelle missioni successive. Ma Terminator: Dark Fate - Defiance ha anche una mappa tattica dove avverrà lo spostamento del nostro unico esercito tra una missione e l'altra (per raggiungere un obiettivo ci vorrà del tempo), e questa visuale potrebbe nascondere nuove meccaniche di gioco tutt'altro che scontate, anche legate ai clan.