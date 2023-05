AGON AG32QZN: prezzi e caratteristiche del monitor 32 pollici 240 Hz di Aoc

È arrivato di recente nel mercato italiano l'AG325QZN, il nuovo monitor 31,5 pollici con risoluzione 1440p a 240Hz di Agon by Aoc, pensato per i giocatori che cercano un pannello con un elevatissima frequenza di aggiornamento. Scopriamone caratteristiche e prezzo.

Disponibile in Italia al prezzo consigliato di 579,99 euro, AG275QZN monta un pannello Fast VA QHD ultraveloce con risoluzione 2560 x 1440 (Quad HD) con formato widescreen 16:9 con certificazione VESA DisplayHDR 400 grazie alla luminosità di picco di 400 nit. Non manca inoltre il supporto ad Adaptive Sync.

Come accennato in apertura, la caratteristica più importante di questo monitor è l'elevata frequenza di aggiornamento di 240Hz e tempi di risposta immediati, con GtG di 1 ms e 0,5 di MRPT, caratteristiche ideali per tutti i giochi dove l'azione la fa da padrone e in qualsiasi scenario competitivo da eSport dove uno schermo di grandi dimensioni da 32 pollici si rivela un'opzione più indicata.

Dal punto di vista della connettività troviamo due porte HDMI 2.0, due DisplayPort 1.4, un HUB USB 3.2 a 4 porte e l'immancabile jack audio per le cuffie. Il supporto ergonomico con regolazione dell'inclinazione (tra -5 e 23°), dell'altezza (150 mm), dell'orientamento (tra -20 e 20°) e della rotazione (90°) consente un utilizzo sempre confortevole. Scheda Tecnica AG325QZN