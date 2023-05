Microsoft e Activision: la prima udienza di appello al CAT è oggi, in livestream

La prima udienza per la richiesta d'appello al CAT da parte di Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard contro il blocco imposto dalla CMA si terrà oggi e verrà anche trasmessa in livestream, attraverso il sito ufficiale del tribunale in questione.

La conferenza preliminare si svolgerà attraverso Microsoft Teams, in maniera piuttosto ironica: l'orario d'inizio è fissato per le 15:00 di oggi, 30 maggio 2023, secondo l'ora italiana e sarà possibile seguirla in diretta attraverso il link che verrà fornito circa 10 minuti prima dell'inizio sul sito catribunal.org.uk, da tenere dunque d'occhio se siete interessati alla questione.



È probabile che l'udienza di oggi serva solo da introduzione al caso, con una possibile pianificazione degli incontri successivi e la presentazione della questione, ma potrebbe già riservare alcune informazioni interessati sul prosieguo della diatriba legale.

Ricordiamo che Microsoft e Activision Blizzard hanno fatto ricorso in appello al CAT, il Competition Appeal Tribunal, contro la decisione presa dalla CMA britannica di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per il rischio di monopolio nell'ambito del cloud gaming.

Annunciando la volontà di ricorrere in appello, Microsoft ha anche riferito che la CMA avrebbe effettuato degli errori di valutazione nel suo studio del caso, dunque bisognerà vedere come il CAT accoglierà questa richiesta. Nel caso l'istanza venisse accolta, il caso tornerebbe comunque in mano alla CMA, che dovrebbe riesaminare l'acquisizione ma non è detto che giunga a conclusioni diverse, staremo a vedere.