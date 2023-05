ASUS: novità su PC, notebook, ROG Ally, monitor e altro presentate al Computex 2023

In occasione del Computex 2023 a Taipei, ASUS ha presentato diverse novità tra PC, notebook, monitor e vari altri prodotti, dimostrando anche notevoli risultati in termini di sostenibilità.

L'evento di Taipei è un'occasione per mostrare le maggiori novità in arrivo da parte della compagnia, dunque presso lo stand si trovano tutti i prodotti più avanzati da parte dell'etichetta in questione, anche per quanto riguarda la divisione Republic of Gamers (ROG). Dai dispositivi rivolti a utenti e aziende, alle soluzioni in ambito healthcare fino ad arrivare alle innovazioni gaming, la proposta di ASUS al Computex 2023 spazia in tutti i segmenti.

Per l'occasione, la compagnia ha anche presentato i più recenti risultati di sostenibilità verso il raggiungimento di zero emissioni nette e il modo in cui vengono integrati parametri sostenibili nello sviluppo progettuale dei propri prodotti. I visitatori dell'evento potranno approfondire i nuovi ASUS Carbon Partner Services che consentono ai clienti di compensare le emissioni di carbonio associate ai loro prodotti ASUS.

Tra i notebook sono presenti varie novità come Zenbook S 13 OLED (UX5304) e ExpertBook B9 OLED (B9403), entrambi dotati di display OLED, con il primo che è considerato il notebook OLED più sottile al mondo e il secondo il più leggero al mondo nell'ambito dei dispositivi più avanzati da 14 pollici con prestazioni elevate.

ASUS Zenbook S13 OLED

Tra le novità anche il notebook ASUS BR1402F, il primo al mondo 2-in-1 "rugged" da 14 pollici dedicato al settore educational. Altre innovazioni nello stand ASUS includono i nuovi monitor della serie ASUS VU, progettati per gli utenti che danno priorità a stile, sostenibilità e prestazioni.

Attenzione particolare è comunque rivolta ai gamer con la sezione ROG. Tra le novità di questa troviamo in particolare la console gaming ROG Ally, ovvero il nuovo dispositivo destinato a scontrarsi con Steam Deck sul suo stesso territorio, dotato di AMD Ryzen Z1 Extreme, pannello FHD (1080p) a 120 Hz con supporto AMD FreeSync Premium, 16 GB di memoria LPDDR5 a 6.400 MHz ad alta velocità, 512 GB di spazio di archiviazione PCIe Gen 4 e un lettore di schede microSD UHS-II per espandere ulteriormente la capacità di storage.

Dotato inoltre del sistema termico Zero Gravity di ROG, che utilizza un sistema a doppia ventola con alette del dissipatore di calore ultrasottili e tubi di calore ad alto attrito, ASUS ROG Ally sarà disponibile in Italia a 799€, in bundle con Xbox Game Pass Ultimate di tre mesi.

Per quanto riguarda i notebook da gaming, al Computex 2023 è presente il ROG Strix SCAR 18, con un display Nebula da 18 pollici QHD fino a 240 Hz.

ROG Strix SCAR 18

Il notebook è affidato a processori Intel Core i9-13980HX fino alla tredicesima generazione con 24 core e 32 thread e fino a una GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 4090. Il ROG Intelligent Cooling utilizza il metallo liquido Conductonaut Extreme su CPU e GPU, mentre la tecnologia Tri-Fan e le prese d'aria full-surround dovrebbero garantire un corretto raffreddamento.

Sul fronte desktop gaming, ROG mostrerà anche il ROG G22CH, un PC compatto da 10 litri con fattore di forma ridotto, che include fino a un Intel Core i9-13900KF e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070. Più piccolo del suo predecessore, il ROG G21CX Huracan ha anche un design tale per cui non necessità di strumenti per attuare semplici aggiornamenti hardware. ROG G22CH è disponibile con una configurazione raffreddata a liquido o raffreddata ad aria.

Sul fronte smartphone, sono presenti ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate, entrambi dispositivi che utilizzano la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 e fino a 16 GB di RAM LPDDR5X. Il display Samsung AMOLED da 6,78 pollici vanta una frequenza di aggiornamento a 165 Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 720 Hz. La versione Ultimate presenta ROG Vision, un esclusivo display a matrice di colori sul retro del telefono che può essere personalizzato.

Per quanto riguarda i monitor, ASUS presenta la serie VU con Swift OLED PG49WCD, uno schermo QD-OLED da 49 pollici in formato super-ultra-wide (5.120x1.440 pixel) con curvatura 1800R, refresh a 144 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms.

ASUS Swift OLED PG49WCD

Il nuovo display è dotato di un efficiente dissipatore di calore personalizzato e di una pellicola in grafene posizionata dietro l'intero pannello QD-OLED per un migliore smaltimento del calore e una drastica riduzione dei rischi di burn-in.

ASUS presenta inoltre la soluzione tecnologica G-SYNC Ultra Low Motion Blur (ULMB) 2 sul ROG Swift 360 Hz PG27AQN grazie ad un aggiornamento del firmware. Gli oltre 1.000 Hz di reattività consentono ad ULMB 2 di offrire una notevole riduzione del motion blur, con una cura particolare alla gestione del colore per ogni pixel. ULMB 2 accende e spegne la retroilluminazione dello schermo a una elevata frequenza per gestire in maniera ottimale questi scenari, evitando la duplicazione dell'immagine e l'effetto blur. ULMB 2 utilizza una tecnica speciale chiamata Vertical Dependent Overdrive per garantire che la retroilluminazione si accenda effettivamente solo quando tutti i pixel mostrano il colore giusto. Questo si traduce in immagini e visualizzazioni più nitide, anche quando le scene e gli oggetti si muovono più velocemente. Offre inoltre una frequenza di aggiornamento completa della retroilluminazione, con luminosità quasi 2 volte superiore rispetto all'ULMB originale e zero crosstalk o immagini doppie. Tutto ciò semplicemente installando il nuovo firmware presto disponibile.

Gli stand ASUS e ROG al Computex 2023 si trovano presso la Taipei Nangang Exhibition Hall 1, 4F, stand numero M0510 (ASUS) e M0810 (ROG), e saranno aperti al pubblico dal 30 maggio al 2 giugno dalle ore 9:30 alle 17:30.

