The Artful Escape: Johnny Galvatron ci parla del gioco, del Game Pass e del mercato indie odierno

Una chiacchierata che non è stata facile da organizzare considerati gli innumerevoli fusi orari che ci separano dalla località dove risiede al momento Galvatron: Melbourne, in Australia. Continente patria anche di tutti i membri del suo team di sviluppo, i Beethoven & Dinosaurs . Un'intervista che ci ha permesso di approfondire qualche aspetto del suo progetto videoludico, ma soprattutto di sapere qualcosa di più sul suo creatore inclusi un paio di punti di vista davvero interessanti sullo stato del mercato indie odierno e sul valore del Game Pass per i piccoli sviluppatori.

Una semplice stanza sullo sfondo, un ragazzo giovane, barba poco curata abbinata a un capello mosso di media lunghezza, con quel castano-biondo che fa subito immaginare un passato da surfista rocker. Così si è presentato Johnny Galvatron alla chiacchierata con noi: sorridente e divertito. E soprattutto rilassato e persino euforico in alcuni passaggi, ad evidenziare con forza quel momento di sollievo che incornicia la fine del lungo lavoro che l'ha tenuto impegnato per anni, nel tentativo di portare sui nostri schermi l'avventura musicale The Artful Escape .

Chi è Johnny Galvatron

Johnny Galvatron, le mente creativa dietro The Artful Escape

Un nome d'arte che è tutto un programma, Johnny Galvatron è il fondatore dei Beethoven & Dinosaurs, nonché il visionario alle spalle di The Artful Escape, un'originale avventura grafica con elementi platform e profonde radici musicali.

Ma Galvatron è originariamente e prima di tutto un musicista australiano, mezzo fallito a voler essere particolarmente brutali, ma che ha saputo fare tesoro della sua esperienza di artista non affermato per tentare una nuova strada dove poter esibire la sua sconfinata creatività e la sua voglia di raccontare storie appassionanti e traboccanti di emozioni.

"Ho avuto il mio passato da musicista alla fine degli anni 2000. In quel periodo girovagavo per l'Australia con la mia band, The Galvatrons, ed era un continuo alternare palchi e party. Era soprattutto ciò che circondava l'esibizione ad attirarmi più che lo show vero e proprio. O la musica", esordisce Galvatron nei primi minuti della nostra intervista, quasi per rompere il ghiaccio e spiattellarci in faccia, senza filtri, la genesi di The Artful Escape. "E dopo 5 anni di vita intensa e di viaggi attraverso l'Australia, ammassato con il mio gruppo in piccoli hotel tra una serata e l'altra dove facevamo sentire la nostra musica a persone che non sapevano neanche chi fossimo, sono rientrato in casa con l'idea di non spostarmi mai più, ma di continuare a nutrire le mie idee, a esprimere la creatività in un altro modo."

Francis Vendetti, il protagonista di The Artful Escape, con la sua chitarra

E in un attimo, eccolo pronto a dire la sua nel mercato videoludico. Galvatron è da sempre appassionato di videogiochi, ci tiene a farcelo sapere a più riprese, e ha avuto in mano un pad fin dai tempi del SEGA Master System. Per questo motivo, ci confessa candidamente, una volta rientrato a casa "ho scaricato l'Unreal Engine, ho imparato a utilizzarlo leggendo online e guardando i tutorial su YouTube e ho infilato le mie idee e la mia passione per la musica in un trailer che ho mandato ai tipi di Epic sperando di essere selezionato per un premio in denaro." E Johnny ce l'ha fatta: si è portato a casa 20.000 dollari con cui ha impacchettato il suo estro, ha messo in piedi un Kickstarter dedicato alla sua prima opera e ha atteso pazientemente che il crowdfunding si concludesse positivamente.

In realtà non è andata proprio così visto che il Kickstarter non è andato in porto ma è bastato a Galvatron per farsi notare dai talent scout di Annapurna Interactive che hanno provato a contattarlo per sapere qualcosa di più del suo progetto d'esordio e per vederlo in funzione. Lo sviluppatore ha mentito spudoratamente, ma si è anche rimboccato le maniche: "ho fatto finta di avere qualcosa di pronto ma chiaramente non era così e dopo aver contattato un paio di amici, mi sono messo al lavoro ininterrottamente per 3 mesi per tirare fuori una demo funzionante. A quel punto l'ho mostrata al team di Annapurna che è venuto a trovarmi qui in Australia, mi hanno portato fuori a pranzo e... vittoria! Ho avuto il mio primo contratto di publishing."

Nasce esattamente così The Artful Escape, un titolo che, come ci tiene a sintetizzare Galvatron ai nostri microfoni, "racconta l'esatto opposto della mia esperienza con la musica: roba fighissima e fuori di testa che ti porta a viaggiare per lo spazio a bordo di un'astronave musicale, laddove la mia vita era suonare canzoni popolari australiane da quasi perfetto sconosciuto in posti tutti uguali per 5 anni". Onesto e spietato!

Chi scrive ricorda perfettamente di aver provato per la prima volta il gioco addirittura 4 anni fa, in un evento Xbox a Los Angeles (c'è addirittura la vecchissima videoanteprima che trovate qui sopra) e, da allora, il nulla più assoluto fino a qualche settimana fa, quando il gioco è tornato sulla scena con un trailer, la data di uscita e un po' di copertura mediatica. Quella demo lì, Galvatron ce lo conferma, era esattamente quella preparata per stimolare Annapurna a produrre il gioco ed effettivamente aveva convinto anche noi per originalità e taglio artistico. A quel tempo il ragazzone australiano aveva fatto quasi tutto da solo: dalle animazioni alle illustrazioni, alla musica, facendosi aiutare solo per la parte di programmazione. Ma negli anni Beethoven & Dinosaurs è diventato un team più tradizionale, composto da circa 8 persone.

Come ci racconta Galvatron durante l'intervista, oltre a lui, a Sean Slevin e Justin Blackwell, due figure tecniche, c'è una illustratrice trovata in un sito-portfolio di illustratori australiani, Arden Beckwith, un ragazzo specializzato negli oggetti 3D, Mikey Mccusker assunto inizialmente con la promessa che si sarebbe limitato a realizzare alberi e rocce, ma che in verità ha costruito gran parte degli ambienti più vivi del gioco, tra cui Calypso, la città natale del protagonista. E poi c'è una sviluppatrice specializzata nel modeling dei personaggi, Tessa Monash, che ha lavorato sui modelli per renderli più vivi, più tridimensionali, gestendo meglio le ombre e le luci nelle animazioni e nelle illustrazioni.