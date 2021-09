Clid the Snail, la recensione tra laser ed escargot

Quando ci sono studi indipendenti che desiderano cimentarsi nel genere degli twin stick shooters sentiamo sempre un pochino di gioia dentro al cuore. È un genere tutto sommato semplice da sviluppare, le meccaniche di base sono lineari e anche con mezzi modesti possono venire fuori titoli capaci di divertire e intrattenere per qualche ora, il giusto compromesso per soddisfare gli amanti di queste produzioni. Quando però il mondo del gaming tutto si muove a ritmi folli è bene considerare cosa il mercato propone e a quale livello qualitativo sono arrivati i propri concorrenti, soprattutto se su piattaforme Microsoft, titoli come The Ascent vengono distribuiti in abbonamenti dal costo irrisorio.

Una lumaca a farci compagnia

I boss sono una vera spina nel fianco, tanto da diventare spesso frustranti

Clid è una lumaca, come potreste facilmente intuire dal titolo a dirla tutta, che non ama particolarmente la vita agiata e tranquilla dei suoi simili, motivo per cui ben presto viene mandato in esilio. Fortunatamente, Weird Beluga ha deciso di donare a Clid due gambe e rendere antropomorfiche tutte le creature di questo mondo immaginario, rimuovendo così anche quel fastidioso problema della scia bavosa che avrebbe contraddistinto i nostri amici gasteropodi. Il risultato è qualcosa di unico, come detto nell'incipit, con una storia e una trama stimolanti e, senza dubbio, fiore all'occhiello dell'intera produzione nonostante le banali premesse iniziali. L'universo in cui ci troviamo è affascinante, ben congegnato e ricco di dettagli capaci di raccontare un sottotesto unico, mostrando al giocatore elementi estranei al mondo delle lumache e riportando velocemente la visione generale dei nostri problemi in un'altra dimensione.

Un fiammifero incastrato nel terreno da usare come una torcia o un accendino posto come ostacolo insormontabile sono solo due piccoli esempi, ma che ben fanno comprendere la portata delle nostre gesta, immense nel mondo di Clid, ma insignificanti se valutate con il peso della nostra dimensione.

Come tutti gli eroi che si rispettino ci troveremo insomma a dover combattere contro una minaccia gargantuesca, capace di mettere in ginocchio non solo i nostri compagni di viaggio ma anche tutte le altre razze che incontreremo sul nostro cammino, un'avventura raccontata con cura generale e in grado di far calare nella parte il giocatore, unico vero obiettivo centrato della produzione visto che da qui in avanti le cose iniziano ad andare a rotoli.

Il ritmo e l'evoluzione dei livelli sono pensati per dare al giocatore il tempo di mirare e respingere nemici piuttosto pericolosi, capaci con un colpo di sottrarre gran parte dell'energia vitale di Clid. Potremmo dire che Clid the Snail è il Dark Souls dei Twin Stick Shooter, abusando di un meme ormai poco originale, ma la verità è che in più di una volta le situazioni ci hanno ricordato i combattimenti da trial and error propri della serie firmata From Software. La cosa però non è sempre un bene, dato che il livello di difficoltà tende a impennarsi spesso in maniera improvvisa, con sezioni lunghe e ripetitive contro le quali il giocatore rischia di schiantarsi brutalmente, dovendo per forza di cose ricominciare dal checkpoint più vicino provando frustrazione, più che di voglia di rivalsa e vendetta. Il tutto a causa di un gameplay lento e un sistema di mira, seppur estremamente semplice, che lascia troppo spazio all'imprecisione e al pressapochismo, combinazione letale per un gioco come questo.

Non aiutano purtroppo nemmeno i costanti e continui rallentamenti su PlayStation 4, piattaforma che abbiamo utilizzato per recensire il gioco, così come una visuale poco nitida e pulita dell'ambientazione, che finisce con l'impastare tutto ciò che accade a schermo. Cozzano i laser viola con i colori cupi che circondano Clid nella sua avventura e anche gli altri effetti non sono propriamente degni di nota per un risultato finale che mette in mostra il livello di inesperienza e le poche forze del team in oggetto.