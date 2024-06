The Forever Winter è il survival a estrazione per chi vuole essere messo in difficoltà: tutto ciò che sappiamo

Credete che i giochi di sopravvivenza siano un po' troppo facili? Delle fantasie alla Robinson Crusoe nelle quali il mondo è uno strumento alla nostra mercé e basti correre in mezzo alla mischia per avere la meglio? Vorreste qualcosa in grado di mettervi più alla prova e farvi veramente sentire un nessuno in una landa desolata?

Il mondo di The Forever Winter

Lo sviluppatore Fun Dog spiega che tra le fonti di ispirazione per il loro gioco vi sono film come le scene futuristiche di Terminator, Animatrix: The Second Renaissance, ma anche RTS come Dawn of War e Command & Conquer.

The Forever Winter prende qualcosa da tutti questi titoli e propone un mondo sci-fi in una Terra desolata dove esiste solo morte, decadenza, sofferenza e sconfitta. Siamo 40 anni nel futuro rispetto all'inizio di una guerra tra ibridi umano-robot, mostruosità IA che si cibano degli organi dei morti e la peggior feccia che la nostra specie abbia mai generato. Il pianeta è diviso tra due grandi fazioni e noi ci troviamo nel mezzo: siamo più deboli, con meno armi e nessuna possibilità di sopravvivenza se veniamo notati dalla maggior parte dei nemici.

Questi avversari saranno regolarmente in guerra tra loro e la loro presenza non è legata alla nostra. Il giocatore è una mosca o, perlomeno, deve cercare di esserlo. Il mondo di gioco è calcolato non per darci una serie di incontri da affrontare, ma per creare situazioni indipendenti da noi: le fazioni si scontrano, posizionano plotoni, mech giganteschi e certamente non per darci la caccia, ma per fare a pezzi un altro potente nemico.

Una grossa macchina attacca il giocatore in The Forever Winter: chi sopravvivrà?

Quando accettiamo una missione in The Forever Winter (e gli autori suggeriscono di leggere con attenzione gli obiettivi e ogni informazione che viene fornita), il nostro compito può essere infiltrarci in una base per bloccare le fonti di energia, eliminare un bersaglio specifico oppure andare a raccogliere del bottino di particolare valore. Nessuno sta pensando realmente a noi, ma se ci facciamo notare troppo, allora iniziano i problemi.