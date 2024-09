The Forever Winter è stato lanciato incompleto su richiesta della comunità, che ora lo difende dalle critiche

The Forever Winter è un caso emblematico dei tempi che corrono. Si tratta di un survival per PC lanciato nelle scorse ore in accesso anticipato su Steam, finito in testa alla top 10 globale della piattaforma in un lampo, con già più di 12.000 giocatori contemporanei al momento di scrivere questa notizia, che però ha la maggior parte delle recensioni lasciate dagli utenti negative (più di 500 al momento). Il motivo? È stato lanciato incompleto e mal ottimizzato .

Il problema, nel caso, è che la comunità dei fedelissimi di Fundog Games, lo studio di sviluppo di The Forever Winter, sapeva benissimo a cosa sarebbe andata incontro acquistandolo, perché è da essa che è stata fatta pressione sugli sviluppatori per far loro lanciare il gioco in questo stato, così da poterlo supportare concretamente e non rischiare che fosse cancellato.

Naturalmente, chi non conosce tutta questa storia vede il gioco primo in classifica su Steam, lo compra per i suoi motivi, per poi ritrovarsi tra le mani un'opera che attualmente versa in uno stato pietoso, tra bug, contenuti mancati, fluidità pessima e quant'altro.

Ergo: le critiche stanno fioccando da ogni parte. Ma i membri più attivi della comunità si sono attivati anche su questo fronte, mettendosi pazientemente a spiegare a tutti come sono andate le cose, invitando a mostrare un po' di comprensione per cercare di limitare i danni d'immagine di The Forever Wintero, che secondo loro merita comunque possibilità di svilupparsi fino a rappresentare davvero la visione degli autori.

Insomma, lo hanno voluto, lo hanno pagato (28,99 euro), gli stanno facendo gratis da tester e lavorano pure come PR. Non c'è che dire, è una comunità che chiunque vorrebbe avere.