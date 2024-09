Lo studio di GTA 6 ha subito degli attacchi DDoS a causa di Steam Deck

Rockstar Games, lo studio di sviluppo di GTA 6, il gioco più atteso di sempre, ha subito diversi attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) negli ultimi giorni che, secondo quanto riferito, hanno colpito i servizi online di alcuni giochi.

Gli attacchi sono avvenuti dopo che Rockstar Games ha pubblicato l'aggiornamento di Grand Theft Auto Online del 17 settembre, che non è stato accolto benissimo dalla comunità per via della presenza del sistema anti cheat BattlEye.