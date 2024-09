Minecraft Transformers è disponibile nel negozio del gioco

Syclone Studios e Hasbro hanno lanciato Minecraft Transformers , un contenuto scaricabile per Minecraft che porta la guerra tra i Decepticons e gli Autobot nel mondo cubettoso di Mojang. Si tratta di un'avventura che trascinerà i giocatori in un viaggio tra la Terra e Cybertron, con la missione i salvare per l'ennesima volta l'umanità.

Dettagli

Il prezzo del DLC è di 1510 monete, che corrispondono a 8,99 euro. L'acquisto dà accesso a 4 skin (Optimus Prime, Megatron, Bumblebee ed Elita One) e a un intero mondo personalizzato, ovviamente a tema Transformers. Le informazioni riportate nella scheda del contenuto parlando di un'esperienza ottimale per 1-4 giocatori.

Come al solito i Decepticons vogliono ripulire la Terra dagli umani per sfruttarne le risorse e ricostruire Cybertron, che non versa proprio in un ottimo stato. A mettergli le ruote tra le ruote, per così dire, ci penseranno i soliti Autobots, che credono nella libertà e nella pace, oltre che nella pacifica convivenza tra i popoli.

Minecraft Transformers inizia in una città terrestre per poi espandersi fino allo spazio. I Transformers potranno inoltre diventare veicoli e scorrazzare per il mondo di gioco. Tra le attività da svolgere ci saranno dei messaggi segreti da intercettare, la base nemica da trovare e nemici da combattere. I personaggi saranno anche bene armati in previsione degli scontri.

Infine, non dimenticate di fare un salto nell'area delle skin per reclamare gratuitamente la felpa dei Transformers. Se volete farvi un'idea di quello che vi aspetta, guardate il trailer di lancio che mostra anche delle sequenze di gameplay.