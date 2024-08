The Forever Winter ha una data di uscita in accesso anticipato su Steam, ecco i contenuti al lancio

Il gioco verrà venduto al prezzo di 27 dollari per la versione standard e inoltre è in programma un'edizione speciale che include la colonna sonora del gioco. L'annuncio è stato condiviso assieme a un trailer dove gli sviluppatori hanno parlato dell'attuale stato del gioco, i contenuti al lancio, i piani per gli aggiornamenti dei prossimi mesi e altro ancora.

Fun Dog Studios ha annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Forever Winter . Lo sparatutto tattico survival horror cooperativo sarà disponibile su PC via Steam a partire dal 24 settembre . Per il momento, il team non sembra avere piani per delle versioni PS5 e Xbox Series X|S.

I contenuti al lancio di The Forever Winter

Al lancio in early access, The Forever Winter avrà cinque mappe in totale, quattro già complete e una ancora in fase di lavorazione, cinque personaggi giocabili, con ulteriori contenuti in arrivo nei prossimi mesi. A questo proposito, chi acquisterà il gioco, avrà diritto di accedere al server Discord ufficiale del gioco e votare quali contenuti far arrivare in futuro. È stata indicata anche una data di uscita per la versione completa del gioco, al momento stimata per il secondo trimestre del 2024. Se siete interessati, trovate la pagina Steam di The Forever Winter a questo indirizzo.

Nel filmato, inoltre, il team di Fun Dog Studios ha voluto precisare che The Forever Winter non avrà alcuna meccanica pay-to-win né richiederà un esborso aggiuntivo per ottenere nuovi personaggi, mappe, armi, missioni, nuovi boss e altro ancora, con gli unici contenuti a pagamento che saranno rappresentati da skin per la personalizzazione dei personaggi.

In The Forever Winter i giocatori devono unire le forze e lottare per sopravvivere in un mondo post-apocalittico dominato da gigantesche macchine da guerra. Il gioco ha un sistema di incontri dinamici, che rende ogni battaglia e sessione di gioco imprevedibile, mettendo al tempo stesso alla prova la preparazione, l'abilità e la coordinazione dei giocatori. Se vi abbiamo incuriosito, ecco il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su The Forever Winter.