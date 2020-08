The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone: 12 minuti di gameplay mostrano l'espansione

Obisidian ha pubblicato oggi un lungo video che mostra 12 minuti inediti di gameplay di The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone. Per chi non lo sapesse si tratta della prima espansione dell'apprezzato GdR a tema fantascientifico, presentato dallo studio durante Xbox Games Showcase di luglio.

The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone è la prima di due espansioni con le quali Private Division intende ampliare questo folle e ispirato universo. Lo farà attraverso nuove storie, nuovi pianeti da esplorare e persino nuove folli armi. Ovvero con il meglio che il gioco abbia da offrire.

Nel caso in cui vogliate approfondire l'argomento, vi consigliamo la nostra intervista di The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone, oltre che la visione del video in cima alla notizia.

Oltre a vedere il gioco, potrete anche sentire il commento della game director di Obsidian Carrie Patel. The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone sarà disponibile a partire dal 9 settembre su PC, Xbox One e PS4.