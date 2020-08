League of Legends: un trailer presenta il nuovo eroe Samira

Attraverso uno spettacolare trailer, Riot Games ha presentato il nuovo eroe di League of Legends. Il suo nome è Samira ed è conosciuta anche come la Rosa del Deserto. Si tratta di una guerriera ADC con un ampio raggio di azione e un particolare stile di gioco.

La sua abilità suprema, infatti, non è determinata da un timer, ma sarà disponibile tutte le volte che i giocatori saranno in grado di farle raggiungere il grado S nel "metro dello stile", ovvero le rune che è possibile vedere nella parte inferiore dello schermo. Una volta riempito l'indicatore sarà possibile scatenare tutta la sua furia.

Risulta quindi chiaro che la pericolosità di questo personaggio dipende principalmente dall'abilità di chi lo controlla: più uno sarà veloce a costruire il metro dello stile di Samira attraverso le sue combo e più sarà letale. Comunque vada sarà un vero e proprio incubo: sia che sia nelle mani di uno scarso sia che sia in quelle di un campione Samira vi farà piangere.

La descrizione del personaggio dice che Samira è "nata a Shurima e cresciuta a Noxus. Forse morirò a Demacia per rendere le cose interessanti, eh? A volte sono l'eroe. Altre volte sono il cattivo. Tutto dipende dalla prospettiva. Crescendo, mia mamma mi ha insegnato una lezione: la morte non è la cosa più spaventosa, ma è la rabbia di una madre. Ho due regole per ogni missione: non chiedere il permesso e non chiedere perdono".

Cosa ne pensate di questo ADC?