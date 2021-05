The Pegasus Dream Tour: data d'uscita annunciata con un trailer

The Pegasus Dream Tour, il gioco ufficiale delle para olimpiadi giapponesi, ha una data d'uscita ufficiale, svelata da un nuovo trailer: 24 giugno 2021. Come ricorderete, dietro al progetto c'è nientemeno che Hajime Tabata, il game director di Final Fantasy XV, atttualmente impegnato con JP Games, il suo nuovo studio.

Trovate il filmato di annuncio in testa alla notizia, mentre di seguito pubblichiamo una galleria con immagini di gioco, artwork degli atleti e qualche scatto preso dal trailer stesso:

The Pegasus Dream Tour sarà giocabile su sistemi mobile ed è stato costruito pensando ai valori della diversità e dell'inclusione. Includerà nove para atleti, tra i quali: Takayuki Hirose (Boccia / Giappone), Patrick Anderson (basket su sedia a rotelle / Canada), Holly Robinson (giavellotto / Nuova Zelanda) e Silvio Velo (Calcio a 5 / Argentina).

I giocatori potranno personalizzare i loro avatar, sedie a rotelle comprese, e potranno gareggiare in diverse discipline, come il calcio a 5, le prove di atletica e il basket su sedia a rotelle. Parte dei profitti generati dagli oggetti di gioco saranno donati alla Fondazione Agitos, organizzazione mondiale che si occupa di organizzare attività per diversamente abili.