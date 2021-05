Qualifiche UEFA EURO 2021 PES: la eNazionale gioca l'accesso a UEFA eEuro 2021

Lunedì 17 maggio dalle 16:45 alle 22:15 la eNazionale TIMVISION PES scenderà nuovamente in campo. L'obiettivo è quello di conquistare il pass per UEFA EURO 2021, sfuggito per un soffio durante la fase a gironi. Oggi gli Azzurri affronteranno Belgio, Turchia, Austria e Ucraina nel girone di ritorno del Gruppo B.

Gli azzurri hanno chiuso al primo posto il girone di andata, ma si tratta di un raggruppamento molto equilibrato e tutto potrebbe ancora succedere. Bisogna ottenere una delle prime tre posizioni, dato che saranno loro a dare l'accesso alla fase finale in programma il 9 e 10 luglio a Londra.

Ottenere il pass per la fase finale del Campionato Europeo è l'obiettivo minimo della nostra eNazionale. Gli azzurri, infatti, devono difendere il titolo conquistato un anno fa. Nella giornata di oggi affronteremo nuovamente Belgio, Turchia, Austria e Ucraina, mentre nel Gruppo A si contenderanno la qualificazione Germania, Lussemburgo, Albania, Russia e Paesi Bassi.

Le prime tre classificate di ciascun girone accederanno alla fase finale che si svolgerà il 9 e 10 luglio a Londra, raggiungendo le 10 nazionali già qualificate dopo aver vinto i rispettivi gironi eliminatori: Croazia, Francia, Grecia, Israele, Montenegro, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia e Spagna.

Come sempre saranno Nicola 'nicaldan' Lillo, Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Raffaele 'Raf_934' Pagliuca a vestire i colori azzurri. Tutte le gare saranno trasmesse dalle ore 16.45 di lunedì 17 maggio in live streaming su TIMVISION, sul sito della eNazionale e sul canale Twitch della FIGC, mentre noi trasmetteremo in diretta le ultime, fondamentali partite nel player video qui sotto dalle 19 in avanti.