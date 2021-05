League of Legends: trailer della collaborazione con Uniqlo, adesso disponibile

Riot Games e Uniqlo hanno pubblicato il trailer della collaborazione tra League of Legends e il celebre marchio di moda. Si tratta di una collezione di sei t-shirt esclusive ispirate ai campioni più popolari di LoL come Jinx, elementi iconici di gioco come la Landa degli evocatori e i poro, oltre al famoso gruppo musicale femminile delle K/DA. La collezione League of Legends UT è adesso disponibile nei negozi.

La collezione è disponibile online o nei negozi Uniqlo.

Le t-shirt hanno un prezzo di 14,90 € l'una e sono disponibili nelle taglie XXS-3XL. La collezione UT fa parte del progetto LifeWear di UNIQLO e comprende una vasta gamma di icone della cultura pop provenienti da tutto il mondo. Gli elementi visivi trasmettono in modo semplice e diretto l'individualità e l'umore di chi indossa queste magliette.

Cosa ve ne pare?