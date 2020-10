The Secret of Monkey Island: Guybrush compie trent’anni

The Secret of Monkey Island uscì nel 1990, ma fu in realtà concepito nel 1988. Ron Gilbert aveva appena finito di lavorare a Zak McKracken And The Alien Mindbenders ed era alla ricerca di una nuova idea a cui dedicarsi dopo l'avventura grafica di Indiana Jones and the Last Crusade. Voleva fare qualcosa di fantastico, ma non fantasy (per non andarsi a scontrare con Sierra e i suoi King's Quest, che vendevano molto di più delle avventure Lucas), mantenendo gli stessi toni da commedia di Zak e Maniac Mansion.

Voleva anche che il protagonista del gioco fosse diverso da quelli delle altre avventure, che avesse dei tratti più umani. Lo spunto gli venne leggendo il romanzo Mari Stregati di Tim Powers. Da lì prese non solo l'idea di uno scenario piratesco e dell'utilizzo del voodoo in alternativa alla magia, ma anche del personaggio principale caratterizzato come un pesce fuor d'acqua, qualcuno con cui il giocatore potesse subito empatizzare perché allo stesso livello di conoscenza del mondo di gioco. Fu così che nacque Guybrush Threepwood, un ragazzo di belle speranze che arriva su Mêlée Island con l'ambizione di diventare un "temibile pirata", ma con le maniere e l'aspetto di un damerino che lo mettono subito in contrasto con la fauna locale, con risultati davvero comici.

Il team di sviluppo di The Secret of Monkey Island era formato da alcuni sviluppatori diventati leggendari. Oltre a Gilbert ne facevano parte: Tim Schafer, attualmente il capo di Double Fine; Dave Grossman; Steve Purcell (cui dobbiamo la splendida copertina del gioco) e Mark Ferrari. Gilbert li assoldò quando ancora stava lavorando a Indiana Jones and the Last Crusade.

All'epoca Schafer e Grossman erano due novellini che passavano il tempo lavorativo a studiare lo SCUMM (Script Creation Utility for Maniac Mansion) e a scrivere dialoghi, e quello libero a guardare film di pirati per prendere ispirazione, in particolare quelli di Errol Flynn. Si integrarono subito nel team, che era formato da dei veri e propri perfezionisti. Complessivamente lo sviluppo di The Secret of Monkey Island durò nove mesi e costò circa 200.000 dollari, un'inezia rispetto agli standard attuali.