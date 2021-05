Total War: Warhammer 3, Scarlet Nexus e il 16-bit sul canale Twitch di Multiplayer.it

Grande giornata di dirette (anche oggi) sul canale Twitch di Multiplayer.it. Come sempre non manca la varietà, la costante è (anche oggi) la qualità: seguiremo in diretta l'evento di presentazione di Total War: Warhammer 3, ma parleremo anche dell'interessante Scarlet Nexus. Nel mezzo il classico appuntamento col 16-bit di Francesco Serino.