PlayStation Plus maggio 2021: un bonus gratis aggiuntivo è comparso a sorpresa

PlayStation Plus ottiene un altro bonus esclusivo per gli abbonati a maggio 2021, un elemento aggiuntivo comparso a sorpresa sullo Store di PS4 e PS5 e disponibile gratis per i sottoscrittori dell'abbonamento, ovvero Apex Legends: PlayStation Plus Play Pack, un pacchetto speciale in offerta per i Plus.

Come dice specificamente la pagina relativa al prodotto in questione, "Questa è un'offerta PlayStation Plus", dunque un elemento esclusivo per chi possiede l'abbonamento. In particolare, questa è la descrizione ufficiale del prodotto:

Apex Legends: PlayStation Plus Play Pack è disponibile gratis per gli abbonati

Ottieni il PlayStation Plus Play Pack e tuffati in battaglia con una marcia in più. Grazie agli oggetti al suo interno, armi e leggende non passeranno di certo inosservate.

Per la precisione, il pacchetto Apex Legends: PlayStation Plus Play Pack comprende i seguenti elementi aggiuntivi: