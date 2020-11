World of Warcraft: Shadowlands, il trailer di lancio cinematografico è splendido

World of Warcraft: Shadowlands è protagonista di un trailer di lancio cinematografico assolutamente splendido, come ormai da tradizione per le produzioni Blizzard e WOW in particolare.

"Ogni anima ha il proprio posto nelle Terretetre: dalla Via dell'Ascensione tra le guglie del Bastione a un'eternità di tormento nelle profondità della Fauce. Scegli il tuo destino", recita la sinossi del video, che ci ricorda l'ormai imminente data di uscita di World of Warcraft: Shadowlands, fissata al 24 novembre.

Che cosa giace oltre il mondo conosciuto? Le Terretetre, il luogo in cui riposano tutte le anime mortali, virtuose o vili, che abbiano mai vissuto. Le Terretetre sono la patria di un intero universo di defunti. Viaggia attraverso reami nascosti, ricchi di meraviglie e orrori, in costante attesa di coloro che passano nell'aldilà.

Alleati con una delle quattro Congreghe delle Terretetre, guide ultraterrene dei morti, ognuna con le proprie ambizioni e motivazioni, oltre a poteri incredibili che potrai sfruttare per la tua causa.

Metti alla prova i tuoi limiti scalando Torreterna, la Torre dei Dannati, una spedizione sempre diversa e altamente rigiocabile nel cuore oscuro della Fauce, dove le anime più vili vengono imprigionate per l'eternità.