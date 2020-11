Dragon Ball Z Kakarot: nuovo DLC "A New Power Awakens Part 2", trailer di lancio

Dragon Ball Z Kakarot si aggiorna ed espande ancora con il nuovo DLC "A New Power Awakens Part 2", disponibile da domani sulle varie piattaforme, presentato con l'istituzionale trailer di lancio riportato qui sopra.

La nuova espansione A New Power Awakens Part 2, di cui erano stati rivelati periodo di uscita e dettagli a settembre, riprende alcuni elementi della storia classica della serie e porta alla luce anche alcuni episodi inediti, spiegando diversi retroscena della trama e approfondendo il ricco lore di Dragon Ball.

Il DLC in questione completa la storyline inaugurata da A New Power Awakens e vedrà in particolare la versione dorata di Freezer come boss e il ritorno ance della Squadra Speciale Ginew, il gruppo di scagnozzi al tempo stesso buffi e inquietanti che conosciamo fin dalla serie originale.

In questo nuovo frammento di storia, Goku e Vegeta ottengono la trasformazione in Super Saiyan God Super Saiyan (o Super Saiyan Blue) allenandosi nel mondo di Beerus mentre l'esercito di Freezer invade la Terra.

Dragon Ball Z Kakarot ha anche ottenuto l'aggiornamento gratuito Dragon Ball Card Warriors, che introduce un minigame intitolato Dragon Ball Card Fighters: un card battler competitivo online con partite normali, classificate ed eventi.