Ghost of Tsushima, le immagini meravigliose di Vertical Gaming Photography

Ghost of Tsushima è protagonista di un'incredibile galleria di immagini, con una serie di scatti catturati in photo mode dal fotografo virtuale Cristiano Bonora per il sito Vertical Gaming Photography.

Capace di totalizzare vendite per oltre cinque milioni di copie su PS5, Ghost of Tsushima è retrocompatibile con PS5 e sulla nuova console Sony è ancora più bello grazie ai 60 fps.

"Scattare foto di Ghost of Tsushima significa confrontarsi con un'epoca leggendaria", ha scritto Cristiano nelle note allegate alla splendida galleria. "Nel rifacimento artistico del giappone feudale firmato Sucker Punch c'è così tanto da catturare che sembra sempre di star perdendo qualcosa di importante."

"Alla fine ho capito che dovevo puntare ai momenti cruciali del gioco: i duelli epici, le magnifiche armature dei samurai, le canne di bambù che vengono tagliate, i momenti poetici, le uccisioni spietate, l'ascesa del Fantasma e tematiche come l'onore, la sete di sangue e i legami familiari."

La maggior parte degli scatti non è stata elaborata in post produzione, con qualche piccolo ritocco solo su di una manciata di immagini e un ritocco completo su di un'unica foto. Qui potete vedere alcuni esempi, ma vale assolutamente la pena di ammirare la galleria completa.