Marvel's Spider-Man: Miles Morales, videoclip ufficiale "I'm Ready" di Jaden

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ha ora anche un videoclip ufficiale, o qualcosa del genere: si tratta del video musicale di "I'm ready" di Jaden Smith, una delle canzoni presenti all'interno della colonna sonora del gioco Insomniac Games.

Il video è ovviamente ricco di riferimenti al gioco, con un montaggio alternato tra Jaden Smith che canta e balla e scene tratte dal gameplay di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, risultando in una sorta di via di mezzo tra un video musicale e uno spot pubblicitario per la nuova esclusiva Sony su PS5 e PS4.

Con il cantante in cima a un grattacielo da cui si vede parte dello skyline di Manhattan, a volte non è facile capire dove finisca il videogioco e dove inizi il video musicale girato dal vivo e viceversa, ma sicuramente le scene d'azione tratte da Marvel's Spider-Man: Miles Morales sono le parti più interessanti di tutta la produzione.

Riferimenti al gioco arrivano anche dalla presenza di varie citazioni tratte dalla storia del nuovo capitolo. Non si tratta peraltro della prima volta che Jaden Smith è coinvolto in una produzione riguardante Spider-Man, visto che la sua canzone Way Up era stata utilizzata anche all'interno di Spider-Man: Into The Spider-Verse.

