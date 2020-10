Dragon Ball Z: Kakarot: l'aggiornamento gratuito Dragon Ball Card Warriors in video

Bandai Namco ha pubblicato un video nel quale è possibile vedere in azione Dragon Ball Card Warriors. Come è possibile intuire dal nome, il nuovo DLC gratuito di Dragon Ball Z: Kakarot stravolge, è il caso di dire, le carte in tavola e propone un gioco di carte collezionabili in stile Magic, ma coi guerrieri Saiyan come protagonisti.

Usando strategicamente due mazzi di carte con diverse caratteristiche, basate sulle abilità dei personaggi di Akira Toriyama, i giocatori di Dragon Ball Z: Kakarot saranno in grado di costruire tattiche efficaci per sconfiggere i propri avversari.

Non bisognerà, quindi, menare le mani, ma trovare un modo più sottile per ridurre gli HP degli avversari e ottenere la vittoria.

Grazie all'aggiornamento Dragon Ball Card Warriors potremo accedere a tre nuove modalità online:

Casual Mode - in cui è possibile fare partire casuali, contro altri giocatori, senza valore per la classifica

Ranking Battle Mode - Per poste più alte! I giocatori possono provare le partite classificate in cui vincere o perdere incide sulla classifica

Tournament Battle - Un evento mensile in cui i giocatori sono separati in tre team opposti. I giocatori del miglior team otterranno una ricompensa esclusiva

Dragon Ball Card Warriors è disponibile come aggiornamento gratuito di Dragon Ball Z: Kakarot per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questa è la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot.