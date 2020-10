League of Legends: Wild Rift: trailer cinematico You Really Got Me (ft. 2WEI)

Riot Games ha pubblicato un nuovo trailer cinematico di League of Legends: Wild Rift. Il video, intitolato You Really Got Me, è stato realizzato in collaborazione con 2WEI, Hanna Leess, Kataem e Marvin Brooks. Si tratta di una cover del famosissimo e omonimo brano dei The Kinks.

Oltre al trailer, la compagnia ha anche pubblicato il brano sui principali servizi di streaming musicali del pianeta. Ecco come ascoltarlo:

League of Legends: Wild Rift è disponibile a partire da oggi in Open Beta in Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Tailandia. A dicembre comincerà la distribuzione per fasi in altre nazioni, a cominciare da Europa, Russia, Turchia, Medio Oriente, Nord Africa, Oceania, Vietnam e Taiwan. Riot Games punta inoltre a espandere il gioco in America nel corso della primavera 2021.

Per chi non lo sapesse, League of Legends: Wild Rift è la versione pensata per mobile e console del celebre MOBA. Le meccaniche di gioco saranno piuttosto simili, ma il tutto è stato ricostruito da zero in modo da poter essere perfettamente godibile attraverso i controlli touch e il gamepad.